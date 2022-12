Pokémon Karmesin/Purpur-Guides: Alle Tricks und Tipps für eine gelungene Monsterjagd

Wir haben in diesem Artikel all unsere Guides zu Pokémon Karmesin und Purpur gesammelt. Egal, ob ihr wissen wollt, welche Pokémon es in einer Edition gibt, wie Shiny-Monster funktionieren oder wo ihr ein Ditto zum Züchten findet – wir haben die Antwort für euch.

Die besten Tipps zum Einstieg

Ihr startet gerade in Pokémon Karmesin und Purpur? Dann können euch diese Tipps besonders helfen:

1:08 Pokémon Karmesin & Purpur - Launch Trailer feiert den Release der neunten Generation

Allgemeine Tipps

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Fundorte von Pokémon, Tauschen und Entwickeln

Hier zeigen wir euch alles, was ihr zu den Monstern wissen müsst.

Diese Guides helfen euch bei den Arenen

Ihr habt Probleme bei einer der Arenen? Wir geben euch Hilfestellungen.

5:30 Pokémon Karmesin & Purpur: Die 9. Generation im Überblicks-Trailer

Tipps zum Brüten und der Shiny-Jagd

Einige der wichtigsten Aktivitäten nach der Story sind das Züchten und die Jagd nach Shinys. Wir geben euch einige Tipps zu dem gesamten Thema.

Das sind unsere Guides zu Pokémon Karmesin und Purpur. Wir hoffen, dass wir euch damit die Jagd nach den Monstern erleichtern.

Welcher Guide kann euch aktuell weiterhelfen?