Pokémon Karmesin/Purpur - Kleidung kaufen und wechseln, so geht's

Um unserem Trainer bzw. unserer Trainerin in Pokémon Karmesin & Purpur einen individuellen Look zu verpassen, können wir nicht nur wieder das Gesicht und die Frisur anpassen. Auch die Kleidung lässt sich erneut wechseln, wenn auch nicht mehr so umfangreich, wie noch in Schwert & Schild und Legenden Arceus. Wie ihr neue Kleidungsstücke kauft und euch umzieht, verraten wir euch in diesem Guide.

Die Kleidung und Accessoires in Karmesin/Purpur

In Karmesin und Purpur können wir mehr denn je unser Gesicht und die Haare anpassen. Bei der Kleidung machen die Spiele jedoch einen kleinen Schritt zurück. Die Schuluniform ist gesetzt und bleibt, je nach Edition beschränkt, nämlich Orange oder Lila gehalten. Allerdings gibt es vier Jahreszeiten-Uniformen, die alle etwas anders aussehen und deren Look wir mit Accessoires aufpeppen können. Dazu zählen:

Schuhe

Strümpfe

Kopfbedeckung

Taschen

Handschuhe

Brillen

Smart-Rotom (Handyhülle)

Wo ihr in Paldea Accessoires kaufen könnt

Die genannten Accessoires könnt ihr in den Läden mit dem Shirt-Symbol in drei Städten der Region kaufen.

Mesalona

RUECCEN

Modestraße

T&R

Fermanca City

SeguRide

RUECCEN

Optiker Durchblick

T&R

Modestraße

Veracidad

Garrafosa City

Schuhzentrum Paldea

T&R

Von Den Socken

SeguRide

RUECCEN

Optiker Durchblick

Hut Couture

Veracidad

Im folgenden Trailer bekommt ihr nochmal einen grundlegenden Überblick zum Spiel:

5:30 Pokémon Karmesin & Purpur: Die 9. Generation im Überblicks-Trailer

So wechselt ihr Kleidung

Um eure Kleidung anzupassen, drückt ihr auf dem Steuerkreuz nach links und es öffnet sich das Outfit-Menü. Dort findet ihr alle Kleidungsstücke, die ihr besitzt und könnt die vier Jahreszeiten-Uniformen anpassen und zwischen ihnen wechseln.

