595 Stunden futsch - Pokémon Karmesin/Purpur-Spieler verlieren Save Files nach Patch 1.2.0

Einige Pokémon-Fans beklagen im Netz, ihre Karmesin-/Purpur-Spielstände verloren zu haben.

Wer lange Zeit in einem Spiel verbringt, ärgert sich besonders über den Verlust des Spielstandes. Vor allem, wenn dieses Savegame nicht einfach aus Versehen gelöscht wird, sondern durch einen Patch. Das scheint zumindest so bei mehreren Pokémon Karmesin und Purpur-Spieler*innen passiert zu sein. Die warnen jetzt davor, Update 1.2.0 zu installieren.

Pokémon-Fans verlieren Savegames, offenbar durch Patch 1.2.0

Worum geht's? Pokémon Karmesin und Purpur haben zum Pokémon-Tag nicht nur eine DLC-Ankündigung, sondern auch einen neuen Patch mit der Nummer 1.2.0 spendiert bekommen. Der bringt einige Quality of Life-Verbesserungen und Bugfixes, aber leider keine Performance-Verbesserungen:

Lässt der Patch Spielstände verschwinden? Zusätzlich zu den anhaltenden technischen Schwierigkeiten von Karmesin und Pupur scheint nun noch ein weiteres Problem hinzugekommen zu sein. Auf Reddit gibt es mehrere Kommentare von Menschen, die offenbar durch die Installation des neuesten Updates ihre Savegames verloren haben.

Fast 600 Stunden weg: Besonders bitter fällt das in diesem Fall aus. Redditor Matthewcbayer gibt an, einer von einem Dutzend Menschen allein im entsprechenden Subreddit zu sein, denen es so ergangen ist. In seinem Fall hätte ein 595 Stunden-Savegame dran glauben müssen.

Wieso passiert das? Genau lässt sich das aktuell nicht sagen. Eventuell könnte es nicht nur am Patch, sondern auch an der neu eingeführten Funktion liegen: Pokémon Karmesin und Purpur lassen sich jetzt nämlich mit Pokémon GO verbinden.

Kurz nach der Kopplung der beiden Spiele sei es zum Datenverlust gekommen. Womöglich könnte auch das Beenden von Karmesin/Purpur direkt nach dem Link damit zusammenhängen. Was genau den Verlust auslöst und wieso es bei manchen passiert und bei anderen nicht, bleibt aktuell leider noch unklar.

Aber offenbar besteht zumindest ein Risiko und davor will der Urheber des Beitrags warnen. Einige andere Pokémon Karmesin und Purpur-Spieler*innen berichten, sie hätten nur das Update installiert und keine Verbindung zu Pokémon GO hergestellt – aber trotzdem ihre Daten verloren.

Das könnt ihr tun: Ein Nintendo Switch Online-Abo hilft euch in diesem Falle leider nicht. Das Spiel unterstützt nämlich nicht die Cloud Save-Funktion der Switch.

Es gibt auch zumindest die Möglichkeit, innerhalb des Spiels (vorausgesetzt, ihr kommt hinein) einen Backup-Spielstand zu laden. Das geht normalerweise mit der Tastenkombination hoch, B und X, wenn ihr die Knöpfe gleichzeitig drückt.

Habt ihr ebenfalls Spielstände nach dem Patch für Pokémon Karmesin und Purpur verloren? Was könnte noch helfen?