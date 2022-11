Pokémon Karmesin/Purpur: Schwarze Pfähle im Boden – Das steckt dahinter

Pokémon Karmesin und Purpur lässt euch jede Menge Freiheit dabei, seine Open World zu erkunden. Auf eurer Reise könnt ihr dabei auch auf mysteriöse Pfähle stoßen, die überall in der Welt im Boden stecken. Ihr könnt sie zwar aus der Erde ziehen, allerdings zerfallen sie dann zu Staub und verschwinden. Da euch das Spiel nicht verrät, was sie bewirken, beantworten wir das Mysterium für euch.

Achtung, Spoiler! Wir gehen hier zwar auf keine Details ein, verraten aber, was ihr findet, wenn ihr alle Pfähle aus dem Boden zieht. Lest also nur weiter, wenn ihr diese Info nicht selbst rausfinden wollt.

Schwarze Pfähle aus dem Boden ziehen und Schreine öffnen

Die gute Nachricht ist: Ihr müsst euch zu Beginn des Spiels noch nicht groß Gedanken um die schwarzen Pfähle machen. Hierbei handelt es sich nämlich um Endgame-Inhalte. Das heißt, ihr könnt euch erstmal auf die drei Pfade der Hauptstory fokussieren. Um alle Pfähle zu finden, müsst ihr ohnehin erst einmal alle Fähigkeiten von Miraidon oder Koraidon freischalten. Wie ihr das macht, könnt ihr hier lesen:

Was bringen die schwarzen Pfähle? Natürlich könnt ihr aber bereits von Anfang an die Pfähle mit einsammeln, die ihr bereits erreichen könnt. Die Pfähle gibt es dabei in insgesamt vier Farben: gelb, grün, blau und lila. Von jeder Farbe gibt es acht Stück in der Welt. Habt ihr alle Pfähle einer Farbe eingesammelt, öffnet sich die Tür eines der vier Schreine, die in Paldea verteilt sind.

Das findet ihr in den Schreinen der Schwarzen Pfähle

Habt ihr die Schreine einmal geöffnet, könnt ihr sie betreten und trefft darin jeweils auf ein legendäres Pokémon auf Level 60. Diese vier Legendarys trefft ihr darin an:

Chongjian

Baojian

Yuyu

Dinglu

Eine Übersicht aller legendären Pokémon in Karmesin und Purpur gibt es auch hier:

Pokémon Karmesin und Purpur ist am 18. November 2022 exklusiv für Nintendos Switch-Konsole erschienen.