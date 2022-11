Pokémon Karmesin/Purpur: Die ersten unfangbaren Shinys im Spiel sorgen für Erstaunen und Enttäuschung

Die Shiny-Jagdsaison in Pokémon Karmesin & Purpur ist offiziell eröffnet. Allerdings haben einige Spieler*innen jetzt Shinys entdeckt, die für uns unerreichbar sind, denn sie gehören unserem Kumpel Pepper. Das kann auf der einen Seite zwar frustrierend sein, ist aber mittlerweile fast schon zu einer Tradition geworden, die sich durch die Pokémon Generationen zieht.

NPCs machen neidisch

Einige Twitter User*innen teilen auf der Plattform aktuell Clips ihrer Kämpfe gegen die Titan-Pokémon im Spiel. Dabei ist ihnen aufgefallen, dass manche von Peppers Pokémon, mit denen er euch im Kampf unterstützt, tatsächlich Shinys sind. So kämpfte Kitensa beispielsweise Seite an Seite mit einem glitzernden Geosali gegen "Klibbe, der Titan der steirnenen Klippen".

Bei daijobucat dagegen wurde gemeinsam mit einem glitzernden Muschas von Pepper gegen "Adebom, der Titan des offenen Himmels" gekämpft.

Das Auftreten der Shinys dort scheint aber vollkommen zufällig zu sein, denn bei anderen Spieler*innen kamen sie beim Kampf gegen die Titanen überhaupt nicht vor.

Dabei ist es zwar vielleicht hilfreich in diesen Encountern ein Shiny an seiner Seite zu wissen, allerdings sind einige Spieler*innen auch frustriert, dass die glitzernden Pokémon so nah und doch so fern sind. Denn fangen können wir Peppers Pokémon so natürlich nicht.

Unfangbare Shinys schon fast Tradition

Bereits in vorherigen Pokémon Editionen waren unfangbare Shinys ein Thema, dass für Frust und Enttäuschung gesorgt hat. So trauern vielleicht noch heute viele dem glitzernden Fiffyen aus dem Anfang von Pokémon Rubin & Saphir hinterher. Die unfangbaren Shinys ziehen sich da aber auch durch fast alle Editionen und Generationen, genau genommen führen Purpur und Karmesin die Tradition also nur fort.

Jetzt seid aber ihr gefragt: Habt ihr bei euren Titan-Kämpfen auch gemeinsam mit einem Shiny gekämpft?