Pokémon Karmesin/Purpur: Neuer 7-Sterne-Raid gibt euch die Chance, beliebten Wasser-Starter zu schnappen

Es gibt mal wieder einen neuen 7-Sterne-Raid in Pokémon Karmesin & Purpur.

Erst Anfang Januar hatte es den letzten 7-Sterne-Raide in Pokémon Karmesin und Purpur für die Nintendo Switch gegeben, jetzt wurde bereits der nächste angekündigt. Erneut habt ihr darin die Chance, euch ein mächtiges Pokémon zu schnappen – allerdings nur für begrenzte Zeit.

Alle Infos zum Impoleon-Raid

Pokémon : Impoleon mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Eis

: Impoleon mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Eis Level : 100 (7 Sterne-Raid)

: 100 (7 Sterne-Raid) Event-Zeitraum: Vom 2. Februar bis 5. Januar und 9. Februar bis 12. Februar, jeweils von 01:00 bis 00:59 Uhr deutscher Zeit

Impoleon gibt es seit der vierten Pokémon-Generation, seine Typen sind Stahl und Wasser. Gepaart mit Ditto ergibt er einen äußerst beliebten Gen 4-Wasser-Starter. Wie auch bei allen anderen Tera-Raids gilt, dass ihr nur einen Impoleon pro Speicherstand fangen könnt.

Solltet ihr also ein Faible für das Wasser-Pokémon haben, bekommt ihr an den nächsten beiden Wochenenden die perfekte Gelegenheit dazu – und das zudem in einer besonders starken Form.

Das müsst ihr für den Impoleon-Raid erledigt haben

Nicht alle können sich zu den oben genannen Zeiten auf die Jagd nach Impoleon begeben. Denn vor ab müssen bestimmte Voraussetzungen für 7 Sterne-Raids erfüllt sein: Um an ihnen teilnehmen zu können, müsst ihr zunächst sämtliche drei Pfade der Hauptstory abgeschlossen haben.

Das reicht allerdings nicht, denn anschließend müsst ihr auch sämtliche Arenaleiter*innen geschlagen und siegreich aus dem Akademieturnier hervorgegangen seid. Danach absolviert ihr die 5-Sterne-Raids, bis euch ein Anruf Zugang zu den besonders lukrativen 7-Sterne-Raids gewährt.

Pokémon Karmesin & Purpur erschien im November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch und verkaufte sich in den ersten zwei Monaten über 20 Millionen Mal.