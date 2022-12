Pokémon Karmesin/Purpur bringt neues Raid-Event - und lässt mich damit enttäuscht zurück

In Pokémon Karmesin und Purpur startet schon in wenigen Tagen ein neues Tera-Raid-Event, bei dem ihr euch entweder ein besonderes Despotar oder ein besonderes Brutalanda schnappen könnt. Dabei gibt es allerdings einen kleinen Haken.

Termin und Uhrzeit des Tera-Raids mit Brutalanda/Despotar

Hier zunächst die Eckdaten zum neuen Tera-Raid-Event (via Bisafans):

Start: 9. Dezember 2022 um 1 Uhr morgens

Ende: 12 Dezember 2022 um 0:59 Uhr

Während dieses Events könnt ihr Brutalanda und Despotar in 4- und 5-Sterne-Raids bekämpfen. Die Raids dürften damit deutlich einfacher ausfallen als der 7 Sterne-Raid gegen Glurak mit dem Titanen-Zeichen. Beide Pokémon werden außerdem einem besonderen Tera-Typen angehören. Welche das sind, ist aber noch nicht bekannt.

Der oben bereits erwähnte Haken bei der Sache: Bei diesem Tera-Event hält Game Freak an den Editionsunterschieden zwischen Karmesin und Purpur fest. Somit könnt ihr Brutalanda ausschließlich in den Raids von Pokémon Purpur bekämpfen und fangen. Despotar taucht hingegen nur in den Raids von Karmesin auf.

Auch die herkömmlichen Versionen der beiden Pokémon sind editionsexklusiv: Kindwurm, Draschel und Brutalanda finden wir nur in Purpur. Larvitar, Pupitar und Despotar treiben sich nur in Karmesin herum. Wer alle haben will, ist auf das Tausch-Feature angewiesen. Eine Liste aller editionsspezifischer Pokémon findet ihr übrigens hier:

Vergesst Glurak nicht: Daneben habt ihr übrigens bald wieder die Chance, Glurak ein weiteres Mal in einem Tera-Raid gegenüberzutreten. Das Tera-Raid-Event startet am 16. Dezember und läuft bis zum 19. Dezember. Alle Infos zum Glurak-Raid findet ihr hier.

Und in diesem GamePro-Special findet ihr noch einmal alle aktuellen Raid-Events im Überblick.

Linda Sprenger Schade, ich hätte mir gewünscht, dass Pokémon Karmesin und Purpur zumindest in Tera-Raids auf editionsspezifische Taschenmonster pfeift und uns damit eine weitere Möglichkeit gibt, an Pokémon zu kommen, die wir sonst eigentlich nur mit dem Tausch-Feature erhalten würden.



Als Besitzerin der Karmesin-Edition blicke ich natürlich besonders neidisch auf Brutalanda. Eines meiner absoluten Lieblingspokémon, das ich liebend gerne im Raid gefangen hätte. Ein Despotar habe ich hingegen bereits im herkömmlichen Spielverlauf erhalten. Klar, die Raid-Variante wird einen besonderen Tera-Typen besitzen, trotzdem fehlt mir die Motivation, gegen das grüne Godzilla-artige Pokémon im Raid anzutreten. Bei Brutalanda sähe die Sache natürlich ganz anders aus, hier würde mich mein Sammelfieber antreiben.



Tja, nun muss ich eben Kollegin und Purpur-Besitzerin Eleen nerven und hoffen, dass sie mir den Drachen rübertauscht!

Nehmt ihr an den Raids Teil? Und welches Pokémon mögt ihr lieber: Despotar oder Brutalanda?