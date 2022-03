Pokémon Karmesin/Purpur-Umfrage: Welchen Starter werdet ihr wählen?

Seit Ende Januar könnt ihr in Pokémon-Legenden: Arceus, einem der besten Pokémon-Spiele aller Zeiten, auf die Jagd nach den knuffigen Taschenmonstern gehen. Doch jetzt steht fest: Arceus wird nicht das einzige "große" Pokémon-Spiel in diesem Jahr bleiben. Denn für Ende des Jahres wurde kürzlich Pokémon Karmesin & Purpur angekündigt, was unter anderem brandneue Pokémon der neunten Generation, sowie eine Open World mitbringen wird, die ihr erkunden könnt.

Felori, Krokel oder Kwaks?

Und natürlich werdet ihr euch auch dort für ein Starter-Pokémon entscheiden müssen, das ihr von Beginn an auf euer Abenteuer mitnehmt. Zur Wahl stehen das Pflanzen-Pokémon Felori, das Feuer-Pokémon Krokel und das Wasser-Pokémon Kwaks.

Mehr Details zu den drei Pokémon findet ihr in unserem Starter-Artikel.

Zwar ist es bis zum Release des Spiels noch etwas hin, wir möchten in dieser Umfrage trotzdem schon mal von euch wissen, welchen Starter ihr in Pokémon Karmesin & Purpur wählen werdet. Gibt es schon einen Favoriten, auf den ihr euch festgelegt habt? Oder habt ihr euch noch nicht entschieden und wartet noch ab? Macht mit und stimmt ab!

Hier nochmal der Ankündigungs-Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur, in dem die neuen Starter enthüllt wurden:

Natürlich dürft ihr eure Entscheidung in den Kommentaren auch gerne erklären und mit anderen diskutieren. Wollt ihr vielleicht erst noch die Weiterentwicklungen abwarten oder die vollständige Liste aller verfügbaren Pokémon wissen? Wir sind gespannt, ob es schon jetzt einen eindeutigen Starter-Favoriten bei euch gibt.

Wenn ihr mehr über die drei Pokémon erfahren wollt, haben wir hier einen Übersichtsartikel zu den Startern von Pokémon Karmesin & Purpur für euch. Außerdem findet ihr hier alle wichtigen Informationen zur Ankündigung des Spiels.