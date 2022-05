Pokémon-Legenden Arceus: Dieses niedliche Feature habt ihr vielleicht auch übersehen

Pokémon-Legenden: Arceus hält ein kleines, aber feines Feature bereit, das leicht übersehen werden kann. Es wird nirgendwo groß angepriesen, fügt dem Ganzen aber eine wirklich süße Möglichkeit hinzu. Ihr könnt nämlich mit Hilfe verschiedener Emotes mit euren Pokémon "sprechen" oder zumindest interagieren. Je nachdem, was ihr für Gesten benutzt, reagieren die Pokémon auch anders darauf.

Wusstet ihr, dass ihr durch Emotes mit euren Pokémon kommunizieren könnt?

Auf Reddit freuen sich gerade haufenweise Pokémon-Trainer über eine ganz besonders coole, aber auch recht gut versteckte Art und Weise, mit euren Pokémon zu interagieren. Ihr könnt nämlich nicht einfach nur manisch um sie herum rennen, sondern sogar mit ihnen "reden". Das dürften noch die meisten Fans kennen, immerhin gibt es dafür einen Button-Prompt, der angezeigt wird, wenn ihr nah genug seid.

Aber das war noch nicht alles: Anschließend könnt ihr nämlich mit X, Y und A auch noch Emotes machen, wenn ihr quasi schon im Gespräch seid. Das wird nirgendwo groß angezeigt oder beworben, ruft bei euren Pokémon aber auf jeden Fall auch bestimmte Reaktionen hervor. Teilweise antworten sie auf eure Gesten mit eigenen Emotes. Das wirkt einfach nur herzig und dürfte vielen Trainer*innen entgangen sein.

Zumindest geht es vielen Leuten auf Reddit so: Sie freuen sich sehr darüber, dass sie jetzt deutlich mehr in Interaktion mit ihren Pokémon treten können. Das war ihnen vorher gar nicht klar. Wie die Emotes aussehen, könnt ihr euch zum Beispiel hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr zu Pokémon-Legenden: Arceus:

Falls ihr sowohl Pokémon-Legenden Arceus als auch Pokémon: Strahlender Diamant und Leuchtende Perle schon lange in- und auswändig kennt, müsst ihr zum Glück nicht mehr allzu lange auf neues Pokémon-Futter warten. Noch in diesem Jahr soll mit Pokémon: Karmesin und Purpur die nächste und mittlerweile neunte Pokémon-Generation an den Start gehen.

Wusstet ihr, dass das funktioniert oder probiert ihr die Emotes jetzt auch gleich aus?