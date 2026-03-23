Pokémon mit allen Startern beginnen: So einfach habe ich mir in Feuerrot alle 3 Pokémon direkt besorgt - wie in den guten, alten Zeiten

Warum wählen, wenn man auch alle drei Starter haben kann?

Um den Pokédex zu vervollständigen, ist das Tauschen seit jeher eine enorm wichtige Funktion in den Pokémon-Editionen. Mit Pokémon Home, einer externen Cloud-Lagerstätte für Pokémon aus verschiedenen Spielen, hat sich die Lage aber etwas verändert.

Im Fall der neuen Switch-Versionen von Feuerrot/Blattgrün ist aber fast alles beim Alten geblieben – was ich einerseits bemängel, andererseits aber auch etwas genossen habe. Ich musste mir nämlich oldschool alle drei Starter besorgen.

Annika Bavendiek Annika ist mit Pokémon aufgewachsen und hat die ersten 4. Generationen intensiv gespielt. Sie kennt es also nur zu gut, mit Link-Kabel lokal Pokémon zu tauschen. Pokemon Home hat sie zwar später auch etwas genutzt, für sie ging damit aber ein wichtiges Pokémon-Gefühl verloren.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

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Warum wählen, wenn ich alle 3 Starter haben kann?!

Endlich hat die lange Wartezeit ein Ende, endlich kann ich Pokémon Feuerrot bzw. Blattgrün auf der Nintendo Switch spielen! Aber damit gebe ich mich, die schon als 6-Jährige alle drei Starter in der roten Edition besaß, natürlich nicht zufrieden.

Damals spielten mein Bruder und ich beide begeistert Pokémon Rot bzw. Blau und konnten uns dank des Link-Kabels die Starter recht unkompliziert hin- und herschicken. Dafür mussten wir lediglich ein wenig Zeit investieren und mit neuen Spielständen arbeiten – falls beide Parteien schon mitten im Spiel waren, gab es also ein Problem.

Der Ablauf war denkbar simple: Neues Spiel starten - 10 bis 15 Minuten bis zum ersten Pokémon-Center spielen - Starter an eine zweite Konsole "auslagern" - Spielstand löschen - Wiederholen. Et voilà: So konnten wir sowohl mit Bisasam, Schiggy und Glumanda Kanto erobern.

Wenn alles nichts hilft, muss das gute alte "Link-Kabel" her

Heuzutage geht vieles dank Online-Funktionen deutlich einfacher. Aber ausgerechnet bei Feuerrot und Blattgrün denken sich Nintendo und GameFreak, dass sie auf Oldschool machen müssen.

Pokémon Home wird zwar unterstützt, allerdings ist der Service eine Einbahnstraße: Ich kann zwar Pokémon aus meiner Switch-Version von Feuerrot/Blattgrün auf Home übertragen, nicht aber andersherum.

Das ergibt zwar angesichts der Kompatibilitätsprobleme durch modernere Datenstruktur (Tracker-ID) neuerer Spiele Sinn, aber doch nicht, wenn es rein um Pokémon aus der gleichen Edition geht! Warum kann ich kein Schiggy dort ablegen, um es mir später wieder zurückzuholen?

Die offizielle Übersicht zeigt es schon: Wir können Pokémon von FR/BG auf die Home-Bank schicken, aber nicht zuückholen.

Das zweite Problem: Es gibt auch keine alternative Online-Tauschfunktion. Ich meine, warum auch? Wir haben ja nur 2026...

Immerhin hat Feuerrot/Blattgrün seine lokale Tausch-Methode beibehalten – also Face to face und wie schon in Rot/Blau, nur diesmal drahtlos.

Das ist besser als nichts, aber leider nicht für alle Spieler*innen eine einfache Option. Sogar ich als Videospielredakteurin, in einem Büro voller Switch-Besitzer*innen und Pokémon-Fans, musste mich erst einmal auf die Suche machen, jemanden zu finden, der/die ebenfalls Feuerrot/Blattgrün spielt und sich die Zeit nimmt, Pokémon zu tauschen.

Und plötzlich fühlte ich mich wieder wie die 6-jährige Pokémon-Trainerin von damals

Glücklicherweise war meine Freundin und Kollegin Mary auf die Switch-Portierung genauso wild. Sie war zwar schon viel weiter im Spiel, stellte sich aber als Pokémon-Sitterin für meine Starter zur Verfügung.

Entsprechend saßen wir beide voll konzentriert mit unseren Switch-Konsolen im Büro und spielten, bis ich ihr ein Bisasam und Glumanda herüberschicken konnte. Sie züchtete dann am Wochenende noch ein paar Starter nach und schon konnte ich mir meine Exemplare wieder abholen.

Dieser Anblick macht mit glücklich: Alle drei Starter-Pokémon in meinem Team.

Ich hätte mir zwar gewünscht, dass Nintendo und GameFreak sich bei der Neuveröffentlichung zumindest kurz Mühe gibt, eine Online-Tauschfunktion einzubauen und/oder Pokémon Home nicht unnötig zu limitieren, aber eine gute Sache hatte das Ganze auch abseits der Starter:

Ich habe mich lange nicht mehr so gefühlt, wie bei diesem Tausch-Marathon. Wie Mary und ich da so beim Tauschen und Spielen nebeneinander hockten und über Pokémon und die Spiele sprachen, das hat mich direkt in meine Kindheit zurückversetzt. Plötzlich und unerwartet fühlte ich mich wie mein damaliges 6-jähriges Ich, das begeistert eine Methode nutzt, um sich einen kleinen Wunsch zu erfüllen.

In diesem Fall ging es zwar mit Feuerrot/Blattgrün um Neuauflagen, mein Partner in Crime war jemand anderes und auch das Link-Kabel war so nicht mehr nötig, aber trotzdem fühlte sich das alles wohlig vertraut an.

In diesem Sinne: Danke nochmal an Mary! Ich werde mich jetzt weitere in nostalgische Erinnerungen stürzen und in Pokémon Feuerrot mir die Top Vier vorknöpfen – ganz ohne auf einen Starter zu verzichten.

Wie sieht's bei euch aus? Spielt ihr Feuerrot/Blattgrün auf der Switch und was haltet ihr davon, wie Pokémon Home integriert ist und die Tausch-Funktion funktioniert?