Pokémon-Spieler fängt nach 20 Jahren sein erstes Shiny und macht deutlich, wie unglaublich selten die schillernden Varianten eigentlich sind

Manche Pokémon-Fans jagen fleißig Shinys, andere spielen einfach nur – und zeigen damit nebenbei, wie viel Glück man eigentlich haben muss, um überhaupt so ein seltenes Spezial-Pokémon zu finden.

Profilbild von David Molke

David Molke
25.06.2026 | 19:29 Uhr

Shinys sind selten, klar. Aber wisst ihr auch, wie selten? Shinys sind selten, klar. Aber wisst ihr auch, wie selten?

Bei all den Shiny-Huntern, die die wildesten Methoden nutzen, um möglichst schnell an bestimmte oder besonders viele schillernde Pokémon zu kommen, kann man leicht vergessen, wie extrem selten diese Variationen sind. Wer es nicht drauf anlegt, kann gut und gerne 20 Jahre lang spielen, ohne einem zu begegnen, wie dieser Fall hier zeigt.

Pokémon-Fan stößt nach 20 Jahren auf sein erstes Shiny

Shiny Pokémon oder eben schillernde Pokémon sind besondere Spezial-Variationen normaler Pokémon. Sie sind extrem selten und unterscheiden sich von den Standard-Versionen durch ihren Look. Die Farbgebung sieht immer etwas anders aus, als es bei den normalen Pokémon der Fall ist.

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Ein schillerndes Pokémon haben beinahe alle Fans gefangen: In Pokémon HeartGold und SoulSilver trefft ihr auf ein Shiny Garados. Dabei handelt es sich allerdings um eine garantierte Begegnung, dieses Garados ist immer die schillernde, rote Vairante. Es wird darum von den allermeisten Pokémon-Spieler*innen nicht als echtes Shiny gezählt.

Hier seht ihr jetzt erst einmal das schillernde Trasla des glücklichen Finders und Reddit-Users siforama:

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Darunter hagelt es jede Menge Glückwünsche anderer Fans und Tipps dazu, was der Pokémon-Fan mit seinem Fund anstellen kann. Da es sich um ein männliches Ralts aka Trasla handelt, kann es zu einem Galagladi weiterentwickelt werden, was der Finder mittlerweile auch schon getan hat.

Angesichts seiner laut eigenen Angaben vielen Tausend Stunden, die er bereits in Pokémon-Titeln verbracht hat, wirkt es wirklich fast schon überraschend, dass es 20 Jahre bis zum ersten Shiny gedauert hat. Aber wer keine speziellen Taktiken zur Shiny-Jagd anwendet, muss eben auf sein Glück und den Zufall hoffen.

Die Chancen stehen denkbar schlecht. Ab der 6. Generation steht es 1:4096, dass ein Pokémon in seiner Shiny-Variante erscheint. Vorher lag die Chance sogar bei nur 1:8192.

Diese Raten lassen sich aber natürlich auch beeinflussen: Je mehr wilde Pokémon einer bestimmten Art erscheinen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines davon ein Shiny ist. Bei einem sogenannten massiven Massenausbruch/Massive Mass Outbreak lässt sich die Rate zum Beispiel auf 1:158,02 erhöhen.

Wer es wirklich drauf anlegt, kann auch das sogenannte Poké Radar Chaining oder die Masuda-Methode anwenden. Zusätzlich könnt ihr die Wahrscheinlichkeit auch noch mit einem Schillerpin erhöhen. Sämtliche Wahrscheinlichkeiten mit den verschiedenen Tricks findet ihr hier in dieser Liste.

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Der Fall zeigt, dass es so wirklich noch etwas Besonderes sein kann, zufällig auf ein superseltenes Shiny-Pokémon zu treffen. Wer die ganze Zeit nur am Minmaxen ist, dürfte eine ganz andere Einstellung zu der Sache haben und sich auch anders fühlen, wenn es mit dem Shiny klappt. Letzten Endes müssen wohl alle einfach selbst wissen, ob sie lieber einfach so spielen oder mehr Spaß daran haben, einem Titel auch die letzten Geheimnisse und Schätze zu entlocken.

Wie steht ihr zu Shinys, macht ihr euch was draus, jagt ihr sie gezielt? Was war euer erstes?

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