Pokémon Pokopia Beton herstellen: So erhaltet ihr die Bauanleitung für den Betonmischer

Um Beton herstellen zu können, braucht es unter anderem einen Betonmischer.

Pokémon Pokopia versprüht zwar so einige Animal Crossing-Vibes, fühlt sich beim Bauen aber viel mehr nach Minecraft bzw. Dragon Quest Builders an. Entsprechend ausgeklügelt ist das Ressourcen- und Herstellungssystem. Wollen wir zum Beispiel Beton herstellen, müssen wir erst etwas Vorarbeit leisten.

Was ist Beton und wofür wird es gebraucht?

Beton ist in Pokémon Pokopia ein Material, das ihr herstellen könnt und für den Bau von Gegenständen, Dekoration und Blöcken verwendet wird. Wollt ihr zum Beispiel den Aufzug, Beton-Treppen und Asphalt bauen, kommt ihr um Beton nicht herum. Spätestens im letzten Gebiet Glitzerwolkia stoßt ihr darauf.

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

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Voraussetzungen für die Beton-Herstellung

Um Beton herstellen und weiter verarbeiten zu können, reicht keine simple Sammeltour und die Werkbank. Beton herstellen ist etwas aufwendiger. Genau genommen braucht ihr:

Storyfortschritt : ihr müsst Granforgita in Glitzerwolkia getroffen haben

: ihr müsst Granforgita in Glitzerwolkia getroffen haben Ressourcen : Kalkstein

: Kalkstein Werkzeug : einen Betonmischer (mit Wasserzugang) – den ihr herstellen müsst

: einen Betonmischer (mit Wasserzugang) – den ihr herstellen müsst Pokémon: ein Monster mit dem Zerkleinern-Talent – das ihr erst auf eure Insel holen müsst

Folgt der Hauptstory bis zu dem Punkt in Glitzerwolkia, an dem ihr mit dem Pokémon Granforgita zusammenarbeitet.

Bevor ihr den Betonmischer an der Werkbank bauen könnt, benötigt ihr die Bauanleitung. Diese erhaltet ihr im Verlauf der Quest vom Meistagrif, das praktischerweise auch das Zerkleinern-Talent besitzt, das ihr später noch braucht. Das Kampf-Pokémon müsst ihr aber erst einmal durch den Bau des richtigen Habitats anlocken.

Habitat von Meistagriff (Kraftwerk an der Baustelle) 1 Wärmekraftgenerator 1 Eisenrohrstapel 2 Eisengerüste

Nötige Ressourcen für den Betonmischer: 2 Eisenbarren

Als Letztes fehlen euch noch Kalkstein (sandartige Blöcke mit Wellenmuster), den ihr in den Betonmischer packen könnt. Die Ressource findet ihr vor allem in Glitzerwolkia, aber auch in den Höhlen von Kargbergia. Es kann ganz einfach mit "Zertrümmerer" abgebaut werden.

Ihr habt alles?! So stellt ihr Beton her

Habt ihr alle Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr euch an die Arbeit machen und Beton herstellen – oder besser gesagt für euch herstellen lassen.

Dabei gilt: 1 Kalkstein = 4 Betonblöcke

Legt Kalkstein in den Betonmischer (vergesst den Wasserzugang nicht) ordnet ein Pokémon mit dem Zerkleinern-Talent (z.B. Meistagrif) dem Betonmischer zu Wartet ab, bis alles hergestellt wurde und sammelt es ein

Falls ihr nach weiteren hilfreichen Tipps und Tricks sucht, haben wir weiter oben noch mehr Guides zu Pokémon Pokopia für euch aufgelistet. Außerdem erfahrt ihr im Video oben, wie die Zeitreise im Spiel funktioniert.

Solltet ihr noch spannende Tipps haben, schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Pokémon Pokopia ist so ein umfangreiches Spiel, da gibt es viel zu entdecken.