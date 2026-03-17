Pokémon Pokopia Beton herstellen: So erhaltet ihr die Bauanleitung für den Betonmischer

Früher oder später stoßt ihr in Pokémon Pokopia auf die Aufgabe, Beton herzustellen. Wir verraten euch, wie das geht.

Annika Bavendiek
17.03.2026 | 13:10 Uhr

Um Beton herstellen zu können, braucht es unter anderem einen Betonmischer. Um Beton herstellen zu können, braucht es unter anderem einen Betonmischer.

Pokémon Pokopia versprüht zwar so einige Animal Crossing-Vibes, fühlt sich beim Bauen aber viel mehr nach Minecraft bzw. Dragon Quest Builders an. Entsprechend ausgeklügelt ist das Ressourcen- und Herstellungssystem. Wollen wir zum Beispiel Beton herstellen, müssen wir erst etwas Vorarbeit leisten.

Was ist Beton und wofür wird es gebraucht?

Beton ist in Pokémon Pokopia ein Material, das ihr herstellen könnt und für den Bau von Gegenständen, Dekoration und Blöcken verwendet wird. Wollt ihr zum Beispiel den Aufzug, Beton-Treppen und Asphalt bauen, kommt ihr um Beton nicht herum. Spätestens im letzten Gebiet Glitzerwolkia stoßt ihr darauf.

Video starten 0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Voraussetzungen für die Beton-Herstellung

Um Beton herstellen und weiter verarbeiten zu können, reicht keine simple Sammeltour und die Werkbank. Beton herstellen ist etwas aufwendiger. Genau genommen braucht ihr:

  • Storyfortschritt: ihr müsst Granforgita in Glitzerwolkia getroffen haben
  • Ressourcen: Kalkstein
  • Werkzeug: einen Betonmischer (mit Wasserzugang) – den ihr herstellen müsst
  • Pokémon: ein Monster mit dem Zerkleinern-Talent – das ihr erst auf eure Insel holen müsst

Folgt der Hauptstory bis zu dem Punkt in Glitzerwolkia, an dem ihr mit dem Pokémon Granforgita zusammenarbeitet.

Bevor ihr den Betonmischer an der Werkbank bauen könnt, benötigt ihr die Bauanleitung. Diese erhaltet ihr im Verlauf der Quest vom Meistagrif, das praktischerweise auch das Zerkleinern-Talent besitzt, das ihr später noch braucht. Das Kampf-Pokémon müsst ihr aber erst einmal durch den Bau des richtigen Habitats anlocken.

  • Habitat von Meistagriff (Kraftwerk an der Baustelle)
    • 1 Wärmekraftgenerator
    • 1 Eisenrohrstapel
    • 2 Eisengerüste
  • Nötige Ressourcen für den Betonmischer: 2 Eisenbarren

Als Letztes fehlen euch noch Kalkstein (sandartige Blöcke mit Wellenmuster), den ihr in den Betonmischer packen könnt. Die Ressource findet ihr vor allem in Glitzerwolkia, aber auch in den Höhlen von Kargbergia. Es kann ganz einfach mit "Zertrümmerer" abgebaut werden.

Pokémon Pokopia: Alle Gebiete und wie ihr sie freischaltet
von Dennis Müller
Pokémon Pokopia Papier herstellen: So bekommt ihr das wertvolle Material
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia Alle Geschmacksrichtungen: Mit diesen Beeren und Gerichten macht ihr euch bei euren Pokémon beliebt
von Maximilian Franke

Ihr habt alles?! So stellt ihr Beton her

Habt ihr alle Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr euch an die Arbeit machen und Beton herstellen – oder besser gesagt für euch herstellen lassen.

Dabei gilt: 1 Kalkstein = 4 Betonblöcke

  1. Legt Kalkstein in den Betonmischer (vergesst den Wasserzugang nicht)
  2. ordnet ein Pokémon mit dem Zerkleinern-Talent (z.B. Meistagrif) dem Betonmischer zu
  3. Wartet ab, bis alles hergestellt wurde und sammelt es ein

Falls ihr nach weiteren hilfreichen Tipps und Tricks sucht, haben wir weiter oben noch mehr Guides zu Pokémon Pokopia für euch aufgelistet. Außerdem erfahrt ihr im Video oben, wie die Zeitreise im Spiel funktioniert.

Solltet ihr noch spannende Tipps haben, schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Pokémon Pokopia ist so ein umfangreiches Spiel, da gibt es viel zu entdecken.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 58 Minuten

Pokémon Pokopia Beton herstellen: So erhaltet ihr die Bauanleitung für den Betonmischer

vor einer Stunde

Pokémon Pokopia: Alle Gebiete und wie ihr sie freischaltet

vor 7 Stunden

"Block für Block": Pokémon Pokopia-Fan baut Alabastia und Route 1 aus Rot/Blau nach und der Rest von Kanto soll auch noch folgen

vor 21 Stunden

Pokémon Pokopia Papier herstellen: So bekommt ihr das wertvolle Material

vor 21 Stunden

Pokémon Pokopia: Kommt ja nicht auf Idee, jede Bohne einzeln zu pflücken – so erntet ihr ein komplettes Feld in Sekunden
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Jujutsu Kaisen Season 3: Wann erscheint Episode 11? Release-Tag, Uhrzeit und Synchro   2  

vor 36 Minuten

Jujutsu Kaisen Season 3: Wann erscheint Episode 11? Release-Tag, Uhrzeit und Synchro
Oshi no Ko Season 3: Wann kommt Episode 10? Starttermin, Sendezeit und Streamingdienst

vor 36 Minuten

Oshi no Ko Season 3: Wann kommt Episode 10? Starttermin, Sendezeit und Streamingdienst
Detektiv Conan: Wann kommt Episode 1194? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und deutsche Synchro   3  

vor 36 Minuten

Detektiv Conan: Wann kommt Episode 1194? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und deutsche Synchro
Digimon Beatbreak: Wann erscheint Episode 23? Sendezeit, Streamingdienst und wie viele Folgen noch kommen   5  

vor 38 Minuten

Digimon Beatbreak: Wann erscheint Episode 23? Sendezeit, Streamingdienst und wie viele Folgen noch kommen
mehr anzeigen