Pokémon Pokopia-Spieler baut das Dorf der Orni aus Zelda BotW nach und wird dafür von gleich zwei Communities gefeiert

Das Dorf der Orni aus Zelda BotW, aber in Pokémon Pokopia nachgebaut (Bild: youtube.com/watch?v=ssH87R_wjY8)

Ein Clash der Giganten: Mit Pokémon Pokopia und Zelda Breath of the Wild treffen hier gleich zwei absolute Schwergewichte des Cozy-Gamings aufeinander. Ein Fan hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen und eine der beeindruckendsten Ortschaften aus Zelda BotW in Pokopia nachgebaut.

Das Zelda BotW-Dorf der Orni sieht auch in Pokémon Pokopia atemberaubend aus

Es wirkt immer wieder beeindruckend zu sehen, wie viel Zeit, Energie, Liebe und Herzblut Fans bestimmter Spiele in ihre kleinen, aber feinen Projekte fließen lassen. Dieser Pokémon Pokopia-Spieler hier hat offensichtlich ein riesiges Faible für Zelda Breath of the Wild und vor allem für das Dorf der Orni.

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Darum hat er die in den Himmel hinauf ragende Konstruktion rund um eine Felsnadel einfach in Pokémon Pokopia nachgebildet. Das klingt nicht nur aufwändig, sondern war es offensichtlich auch. Hier stimmt aber so gut wie alles, selbst die kleinen Häuschen, in denen Link übernachten, einkaufen oder kochen kann, sind am Start.

Aber am besten seht ihr euch das beeindruckende Kunst- und Bauwerk einfach erst einmal selbst an:

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Aus der Ferne und auf den ersten Blick wirkt die Form so vertraut und detailgetreu, dass es sich bei dem Bauwerk auch fast um die Zelda BotW-Version handeln könnte. Selbst die Farben der Dächer stimmen, überall treiben sich Vogel-Pokémon herum und auch die Statue der Göttin wurde perfekt platziert.

Aber damit noch nicht genug: Hier wurde nämlich nicht nur das Dorf der Orni, sondern auch der zugehörige Titan Vah Medoh nachgebaut. Der hockt zwar nicht auf seiner Ansitzstange, sondern fliegt durch die Luft, aber das passt natürlich auch ganz hervorragend. Auch der Titan sieht im blockigen Klötzchenlook überraschend cool und detailgetreu aus.

Falls ihr euch jetzt fragt, wie zur Hölle das so gut hinbekommen wurde, gibt es zumindest einen Erklärungsansatz. Der YouTube-Nutzer もやっしー, der hinter diesem Video steckt, hat auf seinem Kanal auch haufenweise Minecraft-Videos im Angebot. Er oder sie dürfte also ordentlich Übung darin haben, aus kleinen Blöckchen beeindruckende Welten zu bauen.

Wie findet ihr das Dorf der Orni hier? Was ist das Coolste, das ihr in Pokémon Pokopia gebaut habt?