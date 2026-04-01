Pokémon Pokopia verteilt das erste Geheimgeschenk - Das ist der Code und so löst ihr das kostenlose Item ein

Dank eines Codes könnt ihr euch für eure Pokopia-Welt nun ein schickes Deko-Item besorgen, das auch für Habitate wichtig ist.

Annika Bavendiek
01.04.2026 | 10:04 Uhr

Wie wärs mit einem Geschenk? Wie wär's mit einem Geschenk?

Gut einen Monat nach dem Release gibt es ein erstes Geheimgeschenk für alle Spieler*innen von Pokémon Pokopia. Es ist zeitlich limitiert, aber in diesem Fall habt ihr entspannt Zeit, es euch abzuholen. Da es ein sehr praktisches Deko-Item ist, um den Pokédex zu füllen, solltet ihr es euch trotzdem lieber früher als später holen.

Mit diesem Code bekommt ihr aktuell eine Chaneira-Hecke

  • Item: Chaneira-Hecke
  • Code: P0K0P1AGARDENS
  • Verfügbar bis: 7. Oktober 2026

Wichtig hierbei: Auch wenn euch im Spiel 16 verfügbare Code-Felder angezeigt werden, passt der Code. Ihr müsst nicht alle Felder ausfüllen, damit ein Code funktioniert. Der Code beinhaltet außerdem Nullen statt des Buchstaben O.

Video starten 0:24 Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

Die Chaneira-Hecke ist ein wichtiges Habitat-Objekt

Falls das Deko-Objekt euch nicht so zusagt, solltet ihr es euch dennoch sichern. Denn ihr benötigt es, um das Habitat #034 "Erholung mit Chaneira" herzustellen und so die Pokémon Giflor oder Blubella zu erhalten.

Die Deko ist nicht nur schick, sondern auch nützlich. Die Deko ist nicht nur schick, sondern auch nützlich.

Für das Habitat benötigt ihr:

  • 1x Chaneira-Hecke
  • 1x Lange Sitzgelegenheit
  • 6x Beliebiger Busch

Die Chaneira-Hecke ist das erste richtige Geheimgeschenk, das seit dem Release vor gut 4 Wochen veröffentlicht wurde. Mit der Zeit dürften weitere Geschenke dazukommen. Außerdem gibt es noch den Frühkäuferbonus, den ihr euch ggf. abholen könnt.

Alle aktuell verfügbaren Geheimgeschenke findet ihr noch einmal in dieser Übersicht:

Pokémon Pokopia-Codes: Alle aktuellen Geheimgeschenke im März 2026
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia-Codes: Alle aktuellen Geheimgeschenke im März 2026

So löst ihr das Geheimgeschenk ein

Mit diesen wenigen Schritten löst ihr das Geschenk ganz einfach ein:

  1. Benutzt den Computer vor einem der Pokémon Center.
  2. Wählt "Items erhalten".
  3. Geht auf "Geheimgeschenk".
  4. Wählt aus den drei Möglichkeiten "Per Seriencode/Passwort empfangen".
  5. Gebt den Code ein.

Nachdem ihr das Geschenk erhalten habt, findet ihr es in eurem Inventar.

Noch ein wichtiger Hinweis: Während ihr das Geheimgeschenk empfangt, muss die Internetverbindung stabil stehen, sonst kann es zu Problemen kommen. Also löst den Code am besten ein, wenn ihr sicher seid, dass die Verbindung nicht kurzzeitig weg ist.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 19 Stunden

Pokopia-Fan baut Pantimos das perfekte Zuhause und weckt damit grausige Erinnerungen an einen Stephen King-Klassiker

vor einem Tag

Pokopia-Spieler baut geniales System, das komplett vollautomatisch unendlich Karotten produziert

vor 2 Tagen

Pokopia-Spieler findet einen fragwürdigen Weg, um unbeliebte Pokémon loszuwerden – er begräbt sie lebendig

vor 3 Tagen

Pokémon Pokopia: Diese abgefahrene Cyberpunk-Stadt ist wahrscheinlich der krasseste Build, den ihr heute sehen werdet

vor 4 Tagen

Pokopias Version von "Shiny-Jagd": Fans nutzen eine Strategie, um seltene Items zu farmen und Pokémon-Fans kommt das bekannt vor
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet   2     1

vor 8 Stunden

91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet
One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde

vor 8 Stunden

One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde
Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat   5     1

vor 8 Stunden

Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat
Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht LEGO und benutzte komplett andere Klemmbausteine

vor 9 Stunden

Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht "LEGO" und benutzte komplett andere Klemmbausteine
mehr anzeigen