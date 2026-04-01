Pokémon Pokopia verteilt das erste Geheimgeschenk - Das ist der Code und so löst ihr das kostenlose Item ein

Gut einen Monat nach dem Release gibt es ein erstes Geheimgeschenk für alle Spieler*innen von Pokémon Pokopia. Es ist zeitlich limitiert, aber in diesem Fall habt ihr entspannt Zeit, es euch abzuholen. Da es ein sehr praktisches Deko-Item ist, um den Pokédex zu füllen, solltet ihr es euch trotzdem lieber früher als später holen.
Mit diesem Code bekommt ihr aktuell eine Chaneira-Hecke
- Item: Chaneira-Hecke
- Code: P0K0P1AGARDENS
- Verfügbar bis: 7. Oktober 2026
Wichtig hierbei: Auch wenn euch im Spiel 16 verfügbare Code-Felder angezeigt werden, passt der Code. Ihr müsst nicht alle Felder ausfüllen, damit ein Code funktioniert. Der Code beinhaltet außerdem Nullen statt des Buchstaben O.
Die Chaneira-Hecke ist ein wichtiges Habitat-Objekt
Falls das Deko-Objekt euch nicht so zusagt, solltet ihr es euch dennoch sichern. Denn ihr benötigt es, um das Habitat #034 "Erholung mit Chaneira" herzustellen und so die Pokémon Giflor oder Blubella zu erhalten.
Für das Habitat benötigt ihr:
- 1x Chaneira-Hecke
- 1x Lange Sitzgelegenheit
- 6x Beliebiger Busch
Die Chaneira-Hecke ist das erste richtige Geheimgeschenk, das seit dem Release vor gut 4 Wochen veröffentlicht wurde. Mit der Zeit dürften weitere Geschenke dazukommen. Außerdem gibt es noch den Frühkäuferbonus, den ihr euch ggf. abholen könnt.
Alle aktuell verfügbaren Geheimgeschenke findet ihr noch einmal in dieser Übersicht:
So löst ihr das Geheimgeschenk ein
Mit diesen wenigen Schritten löst ihr das Geschenk ganz einfach ein:
- Benutzt den Computer vor einem der Pokémon Center.
- Wählt "Items erhalten".
- Geht auf "Geheimgeschenk".
- Wählt aus den drei Möglichkeiten "Per Seriencode/Passwort empfangen".
- Gebt den Code ein.
Nachdem ihr das Geschenk erhalten habt, findet ihr es in eurem Inventar.
Noch ein wichtiger Hinweis: Während ihr das Geheimgeschenk empfangt, muss die Internetverbindung stabil stehen, sonst kann es zu Problemen kommen. Also löst den Code am besten ein, wenn ihr sicher seid, dass die Verbindung nicht kurzzeitig weg ist.
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