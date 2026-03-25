Die Pokémon Pokopia-Community wünscht sich mehr Eis-Pokémon und mit einem Schneegebiet wäre das der perfekte DLC

Pokopia hat zwar bereits Eis-Pokémon, aber noch viel zu wenige.

Insgesamt gibt es derzeit 303 Pokémon in Pokopia. Das ist schon eine ganze Menge, aber trotzdem fehlen noch viele der Taschenmonster. Der Typ Eis ist im Moment etwa so gut wie gar nicht vertreten und wenn es nach der Community geht, lässt sich das doch perfekt mit einem möglichen DLC verknüpfen.

Wo sind die Eis-Pokémon?

Auf Reddit stellt User Maqoba fest, dass es Pokopia eindeutig an etwas mangelt: Eis-Pokémon! Während Fans von Typen wie Pflanze, Feuer oder Stein viele Wünsche erfüllt bekommen, schauen Liebhaber*innen kalter Temperaturen im Moment ziemlich in die Röhre. Lediglich drei Monster mit Typ Eis sind derzeit im Spiel zu finden.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Abseits von Lapras, Amaura und Aurorus war es das nämlich schon wieder. Doch nicht nur das, auch als Habitat fehlt von Schnee und Eis fast jede Spur. Es gibt zwar Eisblöcke im Spiel, die sind allerdings recht selten und dienen lediglich als Versteck für legendäre Pokémon auf den Wunderinseln.

“Ich hoffe wir bekommen ein Schneegebiet, in dem wir Eis-Pokémon finden können”, ist dementsprechend der naheliegende Wunsch von Maqoba – und der findet in der Community viel Zuspruch.

“Ich hätte wirklich gerne einen Schnee-DLC! Es wäre so süß mit schneebedeckten Bäumen, Schneemännern in Pikachu-Form und kaltem Wetter, etc.” heißt es etwa in den Kommentaren. Wie wäre es beispielsweise, wenn Eisblöcke rutschig wären? “Damit könnte man Eis-Rätsel bauen, wie in anderen Pokémon-Spielen”.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In Kombination mit den vielen Terraforming-Möglichkeiten in Pokopia könnten wir uns auch wunderbar einige große Rutschen oder Sprungchancen vorstellen, für die sich glitschiges Eis nahezu perfekt anbieten würde!

Mögliche Pokémon gibt es viele. Da wären zum Beispiel Schneppke, Siberio, Vulpix (Alola-Form), Seemops, Jugong und natürlich Quiekel! An potenziellen Mietern würde es einer Schneeregion in Pokopia also definitiv nicht mangeln.

Wie wahrscheinlich ist ein Schnee-DLC?

Bisher wurde für Pokémon Pokopia kein DLC angekündigt. Allerdings gibt es bereits ein paar Hinweise auf Erweiterungen aus dem großen Terra-Leak von 2023. Auch Pokopia kam darin schon vor und angeblich sollen folgende Addon-Gebiete zumindest geplant gewesen sein:

Azuria City

Zinnoberinsel

Lavandia (Pokémon Turm)

Prismania City

Indigo-Liga

Leider ist hier kein Eisgebiet dabei, allerdings ist auch keine der genannten Regionen bestätigt. Es ist durchaus möglich, dass sich die Planung der Pokémon Company mittlerweile geändert hat oder sich im Leak Fehler eingeschlichen haben. Vom Tisch ist ein Schneegebiet also nicht.

Unabhängig von der Frage, welches Biom später hinzukommt, scheint ein DLC allgemein recht wahrscheinlich zu sein. Immerhin verkaufte sich Pokopia innerhalb von vier Tagen bereits über zwei Millionen Mal auf der Switch 2.

Außerdem wird Pokopia auch nach dem Release mit neuen Inhalten versorgt, wie etwa mit dem kürzlichen Hoppspross-Event, das mittlerweile beendet ist. Die Geschichte von Pokopia ist also noch nicht auserzählt und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Infos oder Gerüchte gibt.

Was denkt ihr: Hättet ihr gerne ein Schneegebiet oder wäre euch ein anderes Biom für einen möglichen Pokopia-DLC lieber?