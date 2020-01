Pokemon Schwert & Schild-Fans feiern Galar-Formen von Arktos, Zapdos, Lavados

Seit der Pokémon Direct wissen wir, was uns in den nächsten Monaten in Pokémon Schwert & Schild erwartet. Dazu zählen auch neue Formen für drei legendäre Pokémon.

Mit dem Erweiterungs-Pass kommen neben neuen Inhalten zum ersten Mal neue Formen für legendäre Pokémon.

So werden Arktos, Lavados und Zapdos aussehen:

Fans feiern die neuen Designs: Kurz nach der Ankündigung gab es auf Reddit bereits erste, sehr positive Meinungen zu den coolen Designs der legendären Vögel. Vor allem Arktos und Lavados werden einstimmig gefeiert.

So sagt der User ninjatronick zum Beispiel, dass "Arktos wirklich krass gut aussieht", und der User yarboyandy findet "Lavados wunderschön". Nur bei Zapdos sind sie sich zwar einig, dass es cool ist aber es gibt verschiedene Tiere an die Spieler denken müssen. Oft genannt werden zum Beispiel der Vogelstrauss, der Wegekuckuck oder die Chocobos aus Final Fantasy.

Auch auf Twitter gibt es erste witzige Reaktionen:

Ein Fan hat die neuen Galar-Formen im Pixel-Look nachgestellt:

I knew i had to pixelate the new Galar forms for Articuno, Zapdos and Moltres as soon as i saw them, and i got to work straight away! pic.twitter.com/VbLcRMytum