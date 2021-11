Pokémon Perl/Diamant: So bekommt ihr den Meisterball in den Remakes

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sind extrem großzügig mit ihren legendären Taschenmonstern. In den Remastern könnt ihr fast 20 der mächtigen pokémon finden. Aber fangen müsst ihr sie natürlich auch noch - Und was ist da besser geeignet als ein Meisterball. Von dem Pokéball mit der 100 %-igen Fangquote gibt es sogar zwei im Spiel. Hier erfahrt ihr, wo ihr sie findet und wie ihr sie bekommt.

Wie bekomme ich den Meisterball in Pokémon Perl/Diamant?

Meisterball #1

Um an das erste Exemplar zu kommen, müsst ihr erst Arenaleiterin Frida in Blizzach besiegen. Anschließend geht es weiter nach Schleiede, wo ihr die Galaktik-Zentrale findet, das Hauptquartier von Team Galaktik und eurer Ziel. Da das Gebäude jedoch verschlossen ist, begeben wir uns zunächst in das Lager der Bösewichte und holen uns den Schlüssel.

Einmal im Galaktik-Gebäude, geht es hoch in den 3. Stock (4F). Hier müsst ihr gegen Zyrus, den Chef von Team Galaktik antreten. Wenn ihr den Übeltäter im Kampf besiegt, überreicht er euch den Meisterball. Und hier seht ihr noch sein Pokémon-Team, gegen das ihr bestehen müsst:

Kramurx Level 40

Golbat Level 40

Sniebel Level 43

Weitere Tipps zu Pokémon Diamant und Perl:

Meisterball #2

Der zweite Meisterball ist leider nicht so einfach zu ergattern und benötigt eine Menge Glück. Macht euch auf nach Jubelstadt und in das Gebäude des Fernsehsenders. Hier findet ihr eine Lotterie, an der ihr teilnehmen könnt. Der Hauptpreis ist der Meisterball, doch der ist alles andere als einfach zu bekommen.

Die gezogenen Zahlen müssen genau mit den Daten eines eurer Pokémon übereinstimmen, und das ist extrem unwahrscheinlich. Tatsächlich ist es wohl zeitsparender, ein legendäres Pokémon mit Ultrabällen zu fangen, als auf den Hauptgewinn zu hoffen.

Viele Legendäre Pokémon findet ihr in einem ganz neuen Areal:

Jetzt seid ihr im Besitz von zwei Meisterbällen, mit denen ihr jedes legendäre Pokémon ohne Anstrengung eurem Team hinzufügen könnt. Bei uns könnt ihr außerdem noch erfahren, welche der Legendarys auch Shinys sein können. Oder habt ihr ein Problem mit den Ecken und Kanten in der Sinnoh-Region? Dann seid ihr damit nicht alleine.