Pokémon Switch 2019

Nachdem mit Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! die beliebten Taschenmonster Einzug auf die Nintendo Switch gehalten haben, warten Fans weiterhin auf einen neuen Hauptteil, der neue Pokémon, eine neue Region und eine neue Story einführt.

Es ist bereits bekannt, dass sich das bisher noch unbenannte Projekt derzeit in der Entwicklung befindet. Einen Release-Termin oder konkrete Inhalte gibt es allerdings noch nicht. Das könnte sich aber bald ändern (via Comicbook).

Die Hinweise auf eine mögliche Ankündigung in den nächsten Wochen verdichten sich. Auf Twitter hat Nintendo verkündet, dass im Rahmen des Pokémon Day am 27. Februar ganze fünf Tage Programm geplant sind.

Dieses findet im Nintendo Store in New York City statt und umfasst verschiedene Events für die Besucher des Ladens. Auch für uns sind jedoch eine Reihe von Veranstaltungen interessant.

Come join the fun from Wednesday 2/27 through Sunday 3/3 at #NintendoNYC! In celebration of #PokemonDay, there will be a variety of activities hosted at select times. pic.twitter.com/aHplVa7myM