Fan baut Alabastia in Pokopia nach, doch ausgerechnet ein Relaxo macht ihm ein Strich durch die Rechnung

Fans zeigen in Pokopia, wie kreativ man die vorhandene Insel anpassen kann. Einer von ihnen wollte sogar Alabaster nachbauen, aber ein Relaxo hatte andere Pläne.

Christos Tsogos
13.04.2026 | 06:29 Uhr

Ein schönes Schläfchen.. am falschen Ort! Ein schönes Schläfchen.. am falschen Ort!

In Pokopia kümmern sich Fans um die verschiedensten Projekte, die sie sich selbst gestellt haben. Ob es nur die simple Umgestaltung ihrer Map oder sogar der Bau eines komplexen U-Bahn-Systems ist - viel Zeit geht dafür drauf. Ein Gamer hat sich nun etwas ganz Spezielles einfallen lassen und sich dem Bau einer Straße zu Pallet Town gewidmet... wäre da nicht ein bestimmtes Pokémon, das sich demjenigen in den Weg gestellt hat.

Relaxo macht, was er will, wann er es will

Der Reddit-User shiprektalien ahnte nichts (Quelle: reddit.com), als sich plötzlich ein Relaxo auf den gerade erst gebauten Weg hinlegte und ikonisch ein Nickerchen abhielt. Sehr ärgerlich, wenn man bedenkt, dass man diesen Giganten leider so schnell nicht vom Fleck bewegen kann.

Dennoch könnte das den einen oder anderen Fan zum Schmunzeln bringen, denn dafür ist Relaxo bekannt - vor allem, wenn man sich ältere Titel von Pokémon ansieht.

Video starten 0:24 Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

In Pokémon Rot, Blau, Gelb, Gold, Silber, Kristall und in diversen Remakes dieser Titel stoßt ihr irgendwann auf ein Relaxo, welches es sich an einem „falschen“ Ort gemütlich gemacht hat. Egal, was ihr tut, ihr könnt ihn nicht aufwecken, es sei denn, ihr findet die berühmte Pokéflöte.

Mit dieser besonderen Melodie lässt sich der pummelige Riese aus seinem Schlummer wecken, damit ihr dann doch eure Reise fortsetzen könnt. Kein Wunder also, dass dieser Post über 3.600 Upvotes sammeln konnte.

Viele Fans fragen sich auch, ob Relaxo sogar extra dafür programmiert wurde, auf Straßen ein Nickerchen zu halten. So genau werden wir das wohl nicht erfahren, aber dennoch berichten Fans von ihren lustigen Interaktionen mit dem Pokémon.

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Auf Reddit erzählt XannyMax2 davon, dass sich ein Relaxo direkt vor einem Poké-Center schlafen gelegt habe. Andere wiederum, wie TuezysaurusRex meinen, ihr Relaxo würde nicht mal auf dem Boden, sondern in der Luft fliegen und dort schlafen - wahrscheinlich handelt es sich hierbei um einen Bug, aber die Vorstellung davon ist schon witzig genug.

Klar ist, wenn Relaxo am Start ist, könnt ihr nie genau wissen, mit welchen Hindernissen ihr bald konfrontiert werdet. Hattet ihr schon mal eine solche lustige Interaktion mit dem grünen Giganten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

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