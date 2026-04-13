Crimson Desert-Spieler findet erst nach 70 Stunden hilfreichen Trick heraus, der ihm die Kämpfe bedeutend einfacher gemacht hätte

Der Schild ist nicht nur zur Verteidigung da.

Das Kampfsystem von Crimson Desert ist recht komplex. Nicht nur, weil ihr euch bei den wilden Tastenkombinationen fast die Finger brecht, sondern auch, weil das Open-World-Spiel euch einige Funktionen einfach verschweigt.

Besonders deutlich wird das beim Schild, der weit mehr kann, als nur Angriffe zu blocken. Richtig eingesetzt wird er sogar zu einer eurer besten Offensivwaffen und macht normale Gegner schnell zu wehrloser Beute.

Wenn es das Spiel nicht erklärt, muss die Community ran

So teilen Spieler*innen aktuell auf Reddit Tipps zum Kampfsystem und seinen versteckten Features. So auch ein User, der die nützliche Eigenschaft des Schildes erst nach 70 Stunden entdeckt hat.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

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Mit dem richtigen Timing könnt ihr Gegner nämlich entwaffnen. Dadurch schlagt ihr ihnen sowohl die Waffe als auch den Schild aus der Hand, sodass sie danach nur noch mit ihren Fäusten auf euch einprügeln können.

Ein ziemlich hilfreicher Trick, den viele gar nicht kennen. Kein Wunder, denn das Spiel gibt euch keinen Hinweis darauf – obwohl der Move gerade im zweiten Gebiet von Demeniss euer Leben retten kann. Dort tragen die meisten Feinde große Schilde.

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Zum Glück müsst ihr nicht 70 Stunden warten. Denn der Schildschlag stand schon am ersten Tag in unseren Einsteigertipps, die wir euch unten noch einmal verlinken.

So funktioniert der Schildschlag

Wie in unseren Tipps beschrieben, müsst ihr die Blocken-Taste gedrückt halten und warten, bis der Angriff eures Gegners auf euren Schild trifft. Drückt danach die Taste für den schweren Schlag, um den Schildschlag auszuführen. Mit dem richtigen Timing schlagt ihr euren Gegnern die Waffen aus der Hand.

Aber auch ansonsten lohnt es sich, den Schild aktiv zu nutzen. Drückt ihr die Blocken-Taste im Moment des Einschlags, führt ihr eine Parade aus. Drückt ihr sie kurz davor, werft ihr Gegner mit dem Schild zurück. Euer Zeitfenster, Angriffe sicher abzuwehren, wird also deutlich größer, wenn ihr den Schild konsequent nutzt.

Entwaffnen hat noch einen weiteren Vorteil: Waffen und Schilde bleiben nach dem Kampf auf dem Boden liegen und können eingesammelt werden. Gerade in Demeniss bringt euch das ordentlich Silber ein.

Kanntet ihr den Trick noch nicht – oder habt ihr unseren Guide gelesen?