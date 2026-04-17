Pragmata: Grafik, Gameplay, Sprachausgabe und Co. - Diese 9 Einstellungen solltet ihr sofort anpassen

Das sind die besten Einstellungen in Pragmata.

Pragmata bietet euch eine ganze Reihe von Einstellungen, um das Spielerlebnis anzupassen. Und die solltet ihr auch nutzen, sowohl bei der Grafik als auch bei der Steuerung könnt ihr nämlich so Einiges rausholen. Wir listen euch auf, welche Einstellungen ihr anpassen solltet.

Hier könnt ihr zu den einzelnen Punkten springen:

Hinweis zu Plattformen: Wir haben die Einstellungen anhand der PS5-Version vorgenommen, die meisten Optionen lassen sich aber auch auf die anderen Plattformen problemlos übertragen.

Grafikmodus auf Konsolen

zu finden unter: Grafik > Priorität der Rechenleistung

Grafik > Priorität der Rechenleistung unsere Empfehlung: Framerate

Sowohl der Auflösungs- als auch Frameratemodus zielen auf der PS5 auf 60 fps ab und erreichen diese auch meistens. Im Auflösungsmodus sind uns in hektischen und effektreichen Szenen häufiger kleine Drops aufgefallen, im Frameratemodus kommen sie fast nie vor.

Entsprechend empfehlen wir den flüssigeren Frameratemodus.

Falls euch die kleinen Aussetzer im Auflösungsmodus nicht stören, gibt es durchaus ein gutes Argument für ihn: Nur hier bekommt ihr nämlich einige Raytracing-Elemente. Das macht sich durchaus bemerkbar bei den zahlreichen spiegelnden Flächen der Mondbasis.

Auflösungs-Modus Framerate-Modus

Bewegungsunschärfe, Objektivverzeichnung, Schärfentiefe

zu finden unter: Grafik

Grafik unsere Empfehlung: Aus / nach Bedarf

Alle drei Effekte sorgen für ein gewisses Weichzeichnen oder Verzerren des Bildes. Leidet ihr unter Bewegungsübelkeit, solltet ihr daher am besten alle von ihnen ausschalten.

Bewegungsunschärfe würden wir in jedem Falle abschalten, da das Spiel ohnehin die meiste Zeit sehr flüssig läuft.

Objektivverzerrung (Effekt, der gerade Linien leicht krümmt) und Schärfentiefe (Objekte, die nicht im Fokus sind, werden unscharf dargestellt) sind hingegen Geschmackssache – wir empfinden das Bild aber als deutlich klarer und angenehmer, wenn beide abgeschaltet sind.

Wenn ihr Objektivverzeichnung einschaltet, empfehlen wir zumindest, die Option ohne Chromatic Abberation zu wählen.

12:43 Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

Autoplay

Controller-Lautsprecher (PS5)

zu finden unter: Audio

Audio unsere Empfehlung: Aus

Einige der Sounds werden in Pragmata auch über den DualSense-Lautsprecher ausgegeben. Das ist durchaus ein netter Effekt, da die Lautsprecher aber eher mittelmäßig sind, könnt ihr due Funktion auch abschalten.

Sprachausgabe

zu finden unter: Sprache > Audiosprache

Sprache > Audiosprache unsere Empfehlung: Deutsch / nach Bedarf

Sowohl die englische als auch die deutsche Sprachausgabe von Pragmata sind sehr gelungen, ihr könnt hier also frei nach eurem Geschmack wählen.

Barrierefreiheit

zu finden unter: Bedienungshilfe / diverses

Bedienungshilfe / diverses unsere Empfehlung: nach Bedarf

Unter dem Punkt Bedienungshilfe findet ihr drei voreingestellte Pakete für visuelle und Audio-Barrierefreiheit, sowie für Bewegungskrankheit. Allerdings sind darin nicht alle verfügbaren Optionen enthalten, es lohnt sich also, selbst durch die Einstellungen zu gehen.

So gibt es in den Optionen (neben unseren bereits genannten Einstellungen) noch eine Tastenneubelegung der Face-Buttons, Zielhilfe, einen optionalen Punkt in der Bildmitte, Untertitelgröße und -farbe sowie deskriptive Untertitel.