Pragmata: Die 6 besten Module – Ich habe das Spiel zu 100% durchgespielt und das sind meine absoluten Favoriten

Mit diesen 6 Modulen macht ihr absolut nichts verkehrt.

Schaut ihr euch in Pragmata richtig gut um, könnt ihr stolze 40 Module finden und freischalten. Da stellt sich bei der großen Auswahl natürlich die Frage, welche sich besonders lohnen. Um euch einen guten Anhaltspunkt mit auf den Weg zu geben, hab ich einmal meine sechs liebsten Module herausgeschrieben, die mir im Kampf eine große Hilfe waren.

Grundsätzlich sei aber gesagt, dass es hier kein Richtig oder Falsch gibt. Capcom hat sehr gut darauf geachtet, dass keines der Module übermächtig ist, und je nach Spielstil, ob ihr beispielsweise mehr auf Hacking- oder Waffenschaden setzt, habt ihr andere Favoriten.

Dennis Müller Dennis hat Pragmata für den GamePro-Test zu 100% durchgespielt und jeden Winkel erkundet. Nicht weil das nötig war, sondern weil ihn die Progression des ungewöhnlichen Actionspiels total motiviert hat.

Hinweis: Der Artikel befindet sich noch im Aufbau. Wir ergänzen die Fundorte der Module zeitnah.

Reichweitenverstärker

Eigenschaft: Erhöht die Hackingreichweite um 30%

Speziell zu Spielbeginn war ich einfach nur froh, wenn ausreichend Distanz zwischen mir und den Gegnern lag. Distanz bedeutet nämlich mehr Zeit fürs Hacking und gerade in den ersten Stunden, in denen das ungewöhnliche Kampfsystem noch frisch war, konnte ich jede Sekunde gebrauchen.

12:43 Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

Autoplay

Aus dem Hinterhalt

Eigenschaft: Erhöht die Angriffskraft um 15% beim Angriff auf Gegner von hinten

Gegner in Pragmata sind von Natur aus recht behäbig und das müssen sie auch sein, da einem sonst keine Zeit für den Hack bleibt. Stellt ihr es geschickt an, könnt ihr das aber zu eurem Vorteil nutzen und euch schön im Rücken der Feinde positionieren und mit dem ausgerüsteten Modul mehr Schaden anrichten.

Volle Konzentration

Eigenschaft: Direkte Treffer von Gegnern setzen die Hacking-Matrix nicht mehr zurück

Es gibt nichts Nervigeres, als kurz vor Ende eines Hacks einen Treffer einzustecken und nochmal komplett von vorne anfangen zu müssen. Gerade im späteren Verlauf des Spiels, wenn euch mehrere Feinde auf engem Raum belagern, werdet ihr froh sein, wenn ihr euren Hack trotz eingestecktem Schaden an der gleichen Stelle fortführen könnt, um den einen nervigen Gegner zu beseitigen.

So lang ist Pragmata Pragmata ist ein ziemlich kompaktes Spiel, aber nach dem Ende gibt es noch Einiges zu tun von Eleen Reinke

Ungenutztes Potential

Eigenschaft: Nutzen von Hacking-Knoten erhöht 15 Sekunden lang die Angriffskraft um 10% und reduziert den erlittenen Schaden um 10%

Die gelben Hacking-Knoten, die ihr vor jedem Ausflug ausrüstet, sind ein mächtiges Tool, da ihr mit ihnen beispielsweise mehrere Gegner gleichzeitig hacken könnt oder durch einen erfolgreichen Hack etwas Gesundheit zurückbekommt.

Nutzt sie daher unbedingt! Rüstet ihr das Modul aus, bekommt ihr zudem noch einen tollen Buff auf eure Angriffskraft und eure Verteidigung.

Hitzetransfer

Eigenschaft: Die Hitzeanzeigen der Gegner füllen sich 10% schneller, wodurch sie schneller niedergeschlagen werden

Unter der Lebensanzeige der Gegner seht ihr eine weitere rötliche Anzeige, die sich durch erfolgreiche Hacks und Schaden füllt. Ist die Leiste voll, überhitzt euer Gegenüber, geht in die Knie und ihr könnt ihm einen mächtigen Finisher reindrücken, der viel Schaden anrichtet.

Mit dem Modul bekommt ihr die Anzeige noch schneller voll und glaubt mir, je schneller die Blecheimer am Boden sind, umso besser.

Verlängerte Blöße

Eigenschaft: Deaktivierte Gegner bleiben 15% länger ungeschützt

Hackt ihr Gegner, verlieren sie ihre Rüstung und stecken fortan erst so richtig Schaden ein. Machen jedoch mehrere Gegner Jagd auf euch, kommt es immer wieder vor, dass ihr kurz von eurem eigentlichen Ziel abgelenkt seid. Vergeht nach dem Hack zu viel Zeit, müsst ihr einen erneuten Hackingangriff starten.

Das größere Verwundbarkeitsfenster habe ich daher nicht mehr missen wollen, da ich dann öfter noch den tödlichen Schuss setzen konnte, ohne erneut das Minispiel abzuschließen.

Mein liebstes Modul für Bosskämpfe

Bosse in Pragmata können zu echten Brocken werden, wenn ihr nicht vorbereitet seid.

Als kleinen Bonus gibt's von mir noch mein liebstes Modul, das ich speziell in den Bosskämpfen genutzt habe. Die Kämpfe am Ende der Biome sind nämlich mitunter richtig knackig, wenn ihr sie auf die leichte Schulter nehmt.

Ich war daher immer heilfroh, wenn der Effekt von "Zusatz-Verstärkung" eingesetzt hat. Hab ich nämlich durch einen mächtigen Angriff ordentlich eins abbekommen und musste eine Reparaturkartusche (Heilung) nehmen, kommt das Modul mit einem schönen Sicherheitsbonus daher.

Konkret reduziert sich für die kommenden 20 Sekunden nach Einsatz der Kartusche der erlittene Schaden um 20%. Und ihr kennt das sicher. Habt ihr euch gerade voll geheilt und bekommt erneut einen mächtigen Treffer ab und seht eure Lebensleiste schwinden, kann das ganz schön frustrieren. Das Modul gibt einem daher etwas Seelenfrieden und die Sicherheit, dass man sich erst einmal neu sortieren kann.

Das waren meine liebsten Module. Habt ihr noch eigene persönliche Favoriten, die ihr gerne mit der GamePro-Community teilen wollt, dann ballert sie gerne in die Kommentare.