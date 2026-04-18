Pragmata-Spielzeit: Ein ziemlich kompaktes Spiel, aber nach dem Ende gibt es noch Einiges zu tun

Pragmata ist kein allzu langes Spiel. Wie viel Zeit ihr für Story und Extras einplanen müsst und was euch nach dem Ende noch erwartet, erfahrt ihr hier.

Eleen Reinke
18.04.2026 | 09:00 Uhr

Die Story von Pragmata ist ziemlich kurz, aber auch abseits davon gibt es noch Inhalte. Die Story von Pragmata ist ziemlich kurz, aber auch abseits davon gibt es noch Inhalte.

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2020 wurde Pragmata angekündigt und verschwand dann lange in der Versenkung. Jetzt ist der Hacking-/Third-Person-Shooter-Hybrid von Capcom erschienen und bietet eine erstaunlich kompakte Erfahrung – aber mit reichlich optionalen Extras. Hier erfahrt ihr, wie lange ihr in etwa für das Spiel braucht und wie weit ihr in der Story seid.

So lange dauert es, Pragmata durchzuspielen

Pragmata ist grundsätzlich ein lineares und recht kurzes Story-Spiel. In meinem Test habe ich 10 Stunden bis zum Abspann gebraucht, wer sich wirklich rein auf die Geschichte fokussiert und alle optionalen Inhalte (abseits der wichtigsten Aufwertungs-Materialien) links liegen lässt, kann sogar noch deutlich schneller durch sein.

  • Spielzeit für die Story von Pragmata: rund 7 bis 8 Stunden
  • Story + Extras: rund 10 Stunden
  • 100%: rund 14 bis 15 Stunden

Video starten 12:43 Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

Wer nur durchrennt, ist also ziemlich schnell durch. Ihr könnt euch aber auch mit einigen optionalen Inhalten die Zeit vertreiben. So sind manche Bereiche anfangs noch nicht zugänglich, ehe Diana die nötigen Fähigkeiten freischaltet.

Es kann sich also lohnen, im späteren Spielverlauf noch einmal in frühere Level zurückzukehren, um dann zusätzliche Materialien und Collectibles zu sammeln. Das könnt ihr jederzeit vom Hubareal aus über die Schnellreise tun.

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Zusätzlich könnt ihr auch einiges an Zeit damit verbringen, die Herausforderungen beim freundlichen Roboter Cabin im Hub abzuschließen – sie sind ebenfalls eine hervorragende Quelle für nützliche Materialien, die ihr zum Upgraden braucht.

Eine Übersicht aller Sektoren im Spiel und was ihr nach dem Abspann noch tun könnt, findet ihr auf den nächsten Seiten.

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Pragmata

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Genre: Action

Release: 17.04.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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