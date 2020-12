Das sind die 7 besten PS Plus-Spiele 2020 laut Metacritic

Jeden Monat bietet Sony im Rahmen des kostenpflichtigen PS Plus-Service eine Auswahl von Spielen an, die sich alle Mitglieder ohne Zusatzkosten herunterladen können. Doch welche Titel waren in diesem Jahr rein wertungstechnisch die besten? GamePro hat sieben Spiele aus den PS Plus-Lineups der vergangenen 12 Monate herausgepickt und diese nach ihrem Metascore gerankt.

Die Spiele der PS Plus Collection für PS5 haben wir hier außen vor gelassen. Welche 20 PS4-Titel ihr im Rahmen des Bonus-Programms auf der PS5 spielen könnt, das führen wir in einem separaten GamePro-Artikel auf.

7. BioShock Collection

Lineup: PS Plus Februar 2020

PS Plus Februar 2020 Plattform: PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität)

PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität) Metacritic: 84

Darum geht's: Mit BioShock The Collection bekommt ihr gleich drei Ego-Shooter auf einen Schlag: BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite. Und all das optisch aufpoliert, in 1080p und 60 fps. Während wir uns in den ersten beiden Teilen durch die düstere Unterwasserstadt Rapture schlagen, begeben wir uns in Infinite hoch hinaus in die Wolkenmetropole Columbia. Alle drei Teile überzeugen dabei insbesondere atmosphärisch und erzählerisch.

6. Dirt Rally 2.0

Lineup: PS Plus April 2020

PS Plus April 2020 Plattform: PS4

PS4 Metacritic: 84

Darum geht's: Dirt Rally 2.0 ist eine Hardcore-Rallye-Simulation von Codemasters mit Strecken rund um den Globus, über die wir mit starken Offroad-Geschossen brettern. Realismus steht hier im Vordergrund, zudem setzt Dirt Rally 2.0 auf eine strategische Komponente: Wir passen unser Team und ihre Wagen an Renntaktiken an und müssen uns so durch zahlreiche Veranstaltungen und Wettbewerbe kämpfen. Neben einer Einzelspieler-Karriere gibt's außerdem einen kompetitiven Online-Multiplayer.

5. Hollow Knight - Voidheart Edition

Lineup: PS Plus November 2020

PS Plus November 2020 Plattform: PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität)

PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität) Metacritic: 85

Darum geht's: Das Sidescrolling-Action-Adventure Hollow Knight vereint Metroidvania- und Souls-Elemente. Bedeutet: Der Titel befördert euch in eine offene, weitwinklige Welt voller insektenartiger Wesen und stellt dabei Erkundung, Kampf und Jump&Run-Passagen in den Vordergrund.

4. The Nathan Drake Collection

Lineup: PS Plus

PS Plus Plattform: PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität)

PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität) Metacritic: 86

Darum geht's: Die Uncharted The Nathan Drake Collection bündelt die ersten drei Uncharted-Ableger von Naughty Dog und bringt sie optisch und technisch aufpoliert zurück: Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake's Deception sehen auf der PS4 besser aus den je und ihr bekommt obendrein fantastische Action-Adventures spendiert. Dem sehr repetitiven ersten Teil merkt man sein Alter mittlerweile zwar an, das Klettern, Schießen und Erkunden in Uncharted 2 und 3 spielt sich aber auch heute noch großartig.

3. Rise of the Tomb Raider

Lineup: PS Plus Juli 2020

PS Plus Juli 2020 Plattform: PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität)

PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität) Metacritic: 88

Darum geht's: Im zweiten Teil der Tomb Raider-Reboot-Reihe schlägt sich Lara Croft unter anderem durchs eisige Sibirien, wo die Archäologin und ihr Kumpel Jonah eine längst vergessene Stadt aus dem 13. Jahrhundert wiederentdecken. Spielerisch erwartet euch hier ein Action-Adventure á la Uncharted, das auf einen Mix aus Erkunden, Rätseln, Schießen/Stealth und Klettern setzt. Die Rätselmechaniken sind in Rise of the Tomb Raider allerdings ausgefeilter als in den Abenteuern von Nathan Drake.

2. Shadow of the Colossus Remake

Lineup: PS Plus März 2020

PS Plus März 2020 Plattform: PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität)

PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität) Metacritic: 91

Darum geht's: Im Action-Adventure Shadow of the Colossus Remake reisen wir als junger Held allein durch eine menschenleeren Welt und begeben uns auf die Suche nach 16 Kolossen. Die riesigen Wesen müssen wir niederstrecken, um unsere Geliebte zu retten. Die optisch und technisch verbesserte PS4-Neuauflage des PS2-Originals aus dem Jahr 2006 besteht im Grunde ausschließlich aus Bosskämpfen, von denen jeder eine ganz eigene Strategie von uns verlangt.

1. Uncharted 4

Lineup: PS Plus April 2020

PS Plus April 2020 Plattform: PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität)

PS4 (+PS5 mit Abwärtskompatibilität) Metacritic: 93

Darum geht's: In Uncharted 4: A Thief's End tritt Schatzjäger und Draufgänger Nathan Drake zu seinem finalen Abenteuer an und macht sich auf die Suche nach einem legendären Piratenschatz. Erneut setzt Naughty Dog auf einen rasanten Action-Adventure-Mix aus Schießen, Klettern, Rätseln und gescripteten Passagen. Und all das sieht auf der PS4 nicht nur wesentlich besser aus als in den PS3-Vorgängern, sondern fühlt sich dank hervorragender Steuerung und lebensechten Animationen auch fantastisch an.

Hinweis: Es gibt keine Möglichkeit, Spiele nachträglich mit PS Plus einzulösen. Ihr müsst sie in eure Bibliothek gepackt haben, während sie grade als Teil des PS Plus-Lineups verfügbar waren. Alle Titel könnt ihr dank Abwärtskompatibilität übrigens auch auf der PS5 spielen.

