PS Plus Extra und Premium bekommen wohl abgefahrenen Day 1-Release

PS Plus Premium und PS Plus Extra geben euch Zugriff auf einen umfangreichen Katalog voller PS4- und PS5-Spiele. Mit Stray steht auch schon ein erster neuer Titel fest, der direkt zum Release in die beiden Abo-Stufen kommt. Jetzt deutet einiges darauf hin, dass dasselbe auch bei Rollerdrome der Fall sein könnte. Der stylishe Mix aus Skaten und Schießen könnte im August Teil des Angebots werden.

Wer PS Plus Extra oder Premium hat, bekommt im August vielleicht Rollerdrome

Darum geht's: PS Plus wird umgebaut und das, was der Service bisher geboten hat, bekommt ihr bald im günstigsten Abo-Tier. PS Plus Extra und Premium bieten dann gleich eine ganze Menge an Spielen und das Ganze funktioniert fast wie der Xbox Game Pass. Bei Extra gibt es nur PS4- und PS5-Titel, bei Premium auch PS1-, PS2- und PS3-Klassiker. Mehr dazu findet ihr hier:

308 10 PS Plus-Revolution offiziell: Alle Infos zum neuen Abo-Service für PS4/PS5

Der Katalog an PS4- und PS5-Titeln dürfte stetig erweitert werden. Mit Stray steht auch schon das erste Spiel fest, dass ihr über die beiden oberen Abo-Stufen direkt zur Veröffentlichung erhaltet, ohne nochmal extra dafür bezahlen zu müssen. Wer PS Plus Extra oder PS Plus Premium hat, bekommt Stray direkt zum Release im Abo.

Nächster Kandidat: Rollerdrome? Beim frisch auf der State of Play angekündigten Rollerdrome könnte es ganz genauso laufen. Zumindest sind einigen findigen Fans einige Details aufgefallen, die darauf hindeuten könnten. Sowohl Stray als auch Rollerdome werden im PlayStation Store mit einer exakten Launch-Zeit angezeigt, die aber nicht wie bei den meisten anderen Spielen um Mitternacht ist, sondern auf 18 Uhr liegt.

Außerdem können beide Spiele noch nicht vorbestellt werden, sondern nur zu euren Wunschlisten hinzugefügt werden. Gleichzeitig fallen die Veröffentlichungsdaten jeweils auf den dritten Dienstag des Monats. Da wir von Stray wissen, dass es im Juli zu PS Plus Extra und PS Plus Premium kommt, stehen die Chancen bei so vielen Gemeinsamkeiten nicht schlecht, dass es bei Rollerdrome genauso läuft (via: Reddit).

Was ist Rollerdrome? Rollerdrome wirkt wie ein kurioser Mix aus Skate-Spielen à la Tony Hawk's oder Jet Set Radio und Ballereien wie beispielsweise Max Payne. Das sieht nicht nur extrem cool aus, sondern verspricht auch, sehr spaßig zu werden. Hier könnt ihr euch einen ersten Trailer ansehen, der auf Sonys State of Play letzte Woche gezeigt wurde:

Auf der State of Play gab es aber noch viel mehr zu sehen. Neben einem Trailer zum bereits erwähnten Stray wurde beispielsweise auch endlich mehr von Final Fantasy 16 gezeigt. Auch an VR-Spielen für das Virtual Reality-Headset PSVR 2 wurde nicht gespart. Fünf besonders coole Trailer von der Sony-Show könnt ihr euch hier ansehen.

Wie findet ihr Rollerdrome? Würdet ihr euch für Bonus-Titel wie diese ein Plus- oder Premium-Abo holen?