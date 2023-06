Das beliebteste PS Plus-Spiel für Trophäenjäger ist dieses PlayStation-Exclusive – habt ihr schon die Platin?

Dieses Spiel ist laut Sony beliebt bei Trophy-Hunter.

Seit nunmehr einem Jahr teil sich Sonys kostenpflichtiger Service PlayStation Plus in drei Abostufen (Essential, Extra und Premium) auf. Zum Jubiläum hat das Unternehmen eine Statistik geteilt, die einige spannende Fakten rund um den Service offenbart, unter anderem, welches Spiel bei Tropäen-Jäger*innen am beliebtesten ist und welche PS Plus-Titel bislang in der Community generell am besten angekommen sind.

Das beliebteste PS Plus-Spiel bei Trophäen-Jäger*innen: Ghost of Tsushima

Laut Sonys Statistik ist der PS Plus Extra-Titel Ghost of Tsushima "das beste Spiel für Trophäenjäger". Was das genau bedeutet, geht aus dem Post auf der offiziellen PlayStation-Website nicht hervor, jedoch ist davon auszugehen, dass PS Plus-Mitglieder im Open World-Spiel schlicht und einfach die meisten Trophäen eingesackt haben.

Ghost of Tsushima - Platin-Schwierigkeit

Im Trophäen-Forum wird die "Platin-Schwierigkeit" für GoT von den meisten Spielerinnen und Spielern als mittel bis leicht eingeschätzt.

Warum so leicht? In Ghost of Tsushima gibt es keine Schwierigkeitsgrad-Trophäen, es ist also komplett egal, ob ihr die Story auf einfach, normal oder schwer beendet. Die meisten Herausforderungen bestehen darin, dass ihr Sammelaufgaben erledigen müsst, die nicht spielerisch fordern, sondern lediglich teils zeitaufwendig sind. Klassische Fleißarbeit also.

Alle GoT-Trophäen findet ihr hier in der Liste:

Ghost of Tsushima: Director's Cut für PS4 und PS5 ist aktuell Teil von PS Plus Extra und enthält neben dem Hauptspiel unter anderem auch die Insel Iki-Erweiterung. Die PS5-Fassung kommt zudem mit einer Reihe von technischen Vorteilen, die wir hier genauer für euch aufführen:

Sonys Statistik verrät noch weitere spannende Fakten: Die beliebtesten PS Plus-Titel waren bislang Stray, Marvel's Spider-Man: Miles Morales und Ghost of Tsushima. Und God of War 3 Remastered war das beliebteste Spiel bei Trophy-Huntern im Klassikerkatalog des Service.

