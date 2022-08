PS-Spiele unter 10€: Hits für PS4 + PS5 zum Schnäppchenpreis im Summer Sale

Im großen Summer Sale des PlayStation Store, der noch bis zum 17. August läuft, sind letzte Woche noch einmal hunderte neue Angebote dazugekommen. Die großen Highlights sowie die besten Spiele zwischen 10 und 20€ haben wir euch bereits vorgestellt. Diesmal sind die besten Spiele unter 10€ an der Reihe. Erneut haben wir für euch zehn Kauftipps herausgesucht und erklären kurz, warum sich der Kauf lohnt. Falls ihr selbst die Angebote des PSN Sales durchstöbern wollt, findet ihr die Übersicht hier:

The Witcher 3: Game of the Year Edition

Falls ihr The Witcher 3 tatsächlich noch immer nicht gespielt habt, ist jetzt die Gelegenheit, den Rollenspielhit noch nachzuholen, indem ihr euch die Game of the Year Edition für nur 9,99€ sichert. Das lohnt sich zweifellos. Schließlich gilt The Witcher 3 bis heute als Qualitätsmaßstab für Open-World-RPGs, was nicht nur an der riesigen und stimmungsvollen Spielwelt liegt, sondern auch an den vielen spannenden Geschichten, die es hier zu entdecken gibt. Übrigens könnt ihr auch das Hauptspiel einzeln günstiger bekommen, nämlich für 5,99€. Es lohnt sich aber, gleich zur Game of the Year Edition zu greifen, die auch noch die umfangreichen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine enthält. Letztere bringt ein großes neues Gebiet ins Spiel.

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Horizon Zero Dawn ist eines der besten Open-World-Spiele der PS4-Generation. Das liegt nicht zuletzt an der kreativen und faszinierenden Spielwelt: Wir sind Teil einer primitiv wirkenden Zivilisation, die von Robotern in der Gestalt von Dinosauriern bedroht wird. Um die Gefahr abzuwenden, müssen wir die Welt erkunden, die Überreste einer weit fortgeschrittenen, aber längst untergegangenen Zivilisation untersuchen und ihre Geheimnisse lüften. Unterwegs legen wir uns natürlich mit vielen der majestätischen, aber tödlichen Roboterwesen an. Mit der Complete Edition bekommt ihr auch die umfangreiche Erweiterung The Frozen Wilds, die euch in eine neue, eisige Region führt, sowie diverse Ingame-Items und das digitale Artbook.

God of War 3 Remastered

So beeindruckend das neue Gof of War aus dem Jahr 2018 auch sein mag, es lohnt sich trotzdem, den ursprünglich für PS3 erschienenen Vorgänger God of War 3 noch nachzuholen, falls ihr ihn bisher verpasst habt. God of War 3 ist zwar ein deutlich anderes Spiel und wirkt noch nicht so erwachsen wie der Nachfolger, die Hack&Slash-Kämpfe sind aber nach wie vor ein großer Spaß. Das verdanken sie der spektakulären Inszenierung, den vielen Spezialattacken und dem wuchtigen Gefühl, das mit jedem schweren Hieb verbunden ist. Das Remaster bietet neben einer höheren Auflösung auch neue Lichteffekte und bessere Animationen und sieht dadurch ein gutes Stück besser aus als das Original. Außerdem sind sämtliche DLCs enthalten.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Die 20 Year Celebration Edition von Rise of the Tomb Raider enthält grafische Verbesserungen wie 4K-Auflösung und sämtliche DLCs einschließlich der Erweiterung Baba Yaga: Der Tempel der Hexe. Rise of the Tomb Raider folgt im Grunde dem Weg des Reboots aus 2013, Klettern und das Erkunden von Gräbern werden aber wieder etwas wichtiger. Trotzdem gibt es noch immer eine Menge Schießereien, wobei wir oft auch die Wahl haben, ob wir unsere Feinde frontal angreifen oder sie lieber still und heimlich erledigen. Diesmal ist Lara Croft übrigens die meiste Zeit über im eisigen Sibirien unterwegs, in dem wir schneebedeckte Berge und finstere Höhlensysteme, aber auch das eine oder andere malerische Tal erkunden.

Star Wars Squadrons

In Star Wars Squadrons liefert ihr euch mit berühmten Schiffen der Neuen Republik und des Imperiums wie den X-Wings und den TIE Fightern spannende Weltraumschlachten. Die Singleplayer-Kampagne, in der ihr sowohl eine Pilotin des Imperium als auch einen Piloten der Rebellen spielt, könnt ihr, wenn ihr wollt, komplett in VR erleben und so für ein besonders immersives Erlebnis im Cockpit sorgen. Das allein sollte für alle Star-Wars-Fans mit PSVR-Headset den Preis schon mehr als wert sein. Im Multiplayer treten stets zwei Teams gegeneinander an, und zwar entweder in einfachen Deathmatches oder in komplexeren Schlachten mit mehrere Phasen, in denen beispielsweise riesige Schiffe verteidigt oder angegriffen werden müssen.

Far Cry Primal

Far Cry Primal hat ein für die Reihe ungewöhnliches Szenarios: Anstatt uns mit Schusswaffen und Fahrzeugen in den Kampf gegen Diktatoren oder Sektenführer zu schicken, werden wir in die prähistorische Zeit versetzt, in der wir uns mit Speeren gegen Mammuts und Säbelzahntiger wehren müssen. Die Spielwelt ist optisch hübsch und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Spielerisch bleibt trotzdem vieles beim Alten: In einer großen Open World erledigen wir Missionen, gehen auf die Jagd und greifen feindliche Lager an, wobei wir uns anschleichen, einen Frontalangriff wagen oder auch die Tierwelt zu unserem Vorteil einsetzen können. Das alles ist zwar nicht neu, funktioniert aber auch in der Steinzeit sehr gut.

A Way Out

A Way Out ist ein Koop-Adventure, das ausschließlich zu zweit im Koop gespielt werden kann. Sowohl lokal als auch online wird uns das Spielgeschehen dabei im Splitscreen angezeigt, der sich dynamisch der Situation anpasst und durch seine schnellen Wechsel und seine fließenden Übergänge in die filmreifen Zwischensequenzen viel zur packenden Inszenierung beiträgt. Wir übernehmen die Kontrolle über den Kleinkriminellen Leo Carusso und den ehemaligen Banker Vincent Moretti, die beide im Gefängnis sitzen und gemeinsam ihren Ausbruch planen. Das Gameplay ist eine Mischung aus Rätseln, Geschicklichkeitsübungen, Schleichpassagen und Action-Einlagen. Das ist selten anspruchsvoll, passt aber stets sehr gut zum Szenario

Blasphemous

Blasphemous könnte man grob als ein Dark Souls im 2D-Pixellook beschreiben. Sowohl das nahkampfbetonte Gameplay als auch der hohe Schwierigkeitsgrad erinnern an das berühmte Vorbild. Vor allem liegt die Ähnlichkeit aber an der trostlos wirkenden, albtraumhaften Spielwelt und dem düsteren Artdesign. Letzteres ist inspiriert von der Spanischen Inquisition und dementsprechend mit viel religiöser Symbolik, aber auch mit vielen Folterinstrumenten ausgestattet. Besonders kreativ ist Blasphemous beim Design der Gegner, wir werden mit haufenweise grotesken Kreaturen und mit gigantischen Bossen konfrontiert. Gegen diese haben wird nur dann eine Chance, wenn wir das Kombosystem gut ausnutzen.

Vampyr

In Vampyr spielen wir einen Arzt, der aus dem ersten Weltkrieg nach London zurückkehrt und direkt nach seiner Ankunft von einem Vampir gebissen wird. Nachdem er sich selbst in einen Untoten verwandelt hat, muss er sich entscheiden, ob er weiterhin als Arzt den Menschen hilft oder ob er sie aussaugt und dadurch stärker wird. Kämpfe gegen andere Vampire und gegen Vampirjäger spielen in dem Action-Rollenspiel eine ebenso große Rolle wie die Erkundung der verschiedenen Stadtviertel und die ausführlichen Dialoge, in denen wir folgenschwere Entscheidungen treffen. Die Produktionsqualität erreicht zwar nicht AAA-Niveau, dennoch entsteht durch die vielen stimmungsvollen Details entsteht eine dichte Atmosphäre.

AI: The Somnium Files

AI: The Somnium Files ist ein Detektivspiel im Science-Fiction-Szenario. Wir spielen Special Agent Kaname Date, der im futuristischen Tokyo einen Serienmörder jagt. Dazu leisten wir klassische Ermittlungsarbeit, suchen die Tatorte nach Indizien ab und befragen Zeugen. Darüber hinaus haben wir praktischerweise die Fähigkeit, für kurze Zeit in die Träume anderen Menschen einzudringen und dort nach weiteren Anhaltspunkten zu suchen. AI: The Somnium Files erzählt eine spannende, komplexe und auch sehr umfangreiche Geschichte. Das Adventure beschäftigt für circa 30 Stunden. Dass die düstere Atmosphäre über diese lange Zeit hinweg fesselt, liegt auch am stimmungsvollen Anime-Look.