PS Store Summer Sale: Die 10 besten PS4- + PS5-Spiele unter 20€

Schon am Mittwoch hat der PlayStation Store in seinem großen Summer Sale Hunderte neue Angebote für PS4 und PS5 gestartet. In unserem ersten Artikel haben wir euch bereits einige Highlights unter den großen AAA-Titeln vorgestellt. Diesmal sind die besten Deals zwischen 10 und 20 Euro an der Reihe, wir haben euch wieder zehn besonders interessante Spiele herausgesucht. Falls ihr lieber selbst den gesamten PSN Sale durchstöbern wollt, findet ihr die Übersicht hier:

The Last of Us Part 2

The Last of Us 2 ist neben Titel wie God of War und Uncharted 4 einer der ganz großen exklusiven Blockbuster der PS4-Generation. Das Actionspiel beeindruckt schon allein durch seine hohe Produktionsqualität, seine stimmungsvolle, düstere Endzeitwelt und die hervorragenden Animationen, die die Gefühle der komplexen Charaktere perfekt transportieren. Noch dazu wird eine spannende und schonungslose Geschichte erzählt, die Fans der Hauptfiguren aus Teil 1 allerdings einiges zumutet. Das Gameplay liefert im Grunde die aus dem Vorgänger bekannte Mischung aus Schleichen, Schießen und Erkundung. Letztere ist durch die viel größeren, offeneren Levels allerdings bedeutsamer geworden.

Assassin’s Creed Odyssey

In Assassin’s Creed können wir das gesamte antike Griechenland in verkleinertem Maßstab bereisen und dabei zahlreiche Sehenswürdigkeiten besuchen sowie historische Persönlichkeiten kennenlernen. Zwischen den vielen kleinen Inseln bewegen wir uns mit unserem eigenen Schiff, Seeschlachten ähnlich denen in Assassin’s Creed Black Flag inklusive. Ansonsten setzt Odyssey den Weg fort, den schon der Vorgänger Origins eingeschlagen hat, und entwickelt die Reihe weiter in Richtung Action-Rollenspiel, was sich zum Beispiel an den deutlich spannenderen Kämpfen und den neuen Multiple-Choice-Dialogen bemerkbar macht. Schleichen und Klettern treten demgegenüber etwas in den Hintergrund.

Mortal Shell

Das Action-Rollenspiel Mortal Shell ähnelt Dark Souls sowohl im Hinblick auf die düstere, trostlos wirkende Spielwelt als auch hinsichtlich des nahkampfbetonten Gameplays. Auch der Schwierigkeitsgrad ist recht fordernd. Von dem berühmten Vorbild hebt sich Mortal Shell allerdings durch eine besondere Idee ab: Wir spielen nämlich ein Wesen, das zwar selbst nicht besonders viel aushält, aber dafür die sterblichen Überreste von großen Kämpfern übernehmen kann, wodurch es auch deren individuelle Fähigkeiten erlangt. So können wir im Laufe des Spiels ganz unterschiedliche Spielstile ausprobieren. Falls ihr PS Plus abonniert habt, bekommt ihr übrigens noch 10 Prozent Extra-Rabatt und zahlt statt 11,99€ nur noch 8,99€.

Crash Team Racing: Nitro Fueled

Crash Team Racing: Nitro Fueled ist das Remake des ursprünglich auf PS1 erschienenen Kart Racers. Die Grafik ist komplett neu und nutzt die technischen Möglichkeiten der PS4 sehr gut aus, zugleich wird der knallbunte Look des Originals gut eingefangen. Außerdem ist der Umfang deutlich größer, da auch Strecken aus dem für PS2 entwickelten Nachfolger Crash Nitro Kart übernommen wurden. Die Auswahl an Modi ist ebenfalls gut: Von normalen Rennen über Capture the Flag bis hin zu Last Kart Standing ist so ziemlich alles dabei, was man sich in diesem Genre wünschen kann. Ansonsten bekommt man die typischen Arcade-Rennen mit zahlreichen Power Ups und Items, mit denen man Gegner eins auswischen kann.

God of War Deluxe Edition

Den Exklusivhit God of War sollte man auf keinen Fall verpassen, wenn man auch nur das Geringste für Actionspiele mit Fokus auf Nahkampf übrig hat. Der Kauf lohnt sich schon allein aufgrund des hervorragenden Artdesigns, des hohen Produktionsniveaus und der stimmungsvollen Spielwelt. Letztere basiert auf der nordischen Mythologie und führt uns in abwechslungsreiche Regionen wie das märchenhafte Alfheim oder das eisige Helheim. Außerdem erzählt God of War eine erwachsene Geschichte, in deren Mittelpunkt die Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn steht. Die Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel zusätzliche Ingame-Gegenstände sowie den digitalen Comic und das digitale Artbook.

Far Cry New Dawn

Far Cry New Dawn schließt an Far Cry 5 an und führt uns erneut in die hübsche Landschaft des US-Bundesstaats Montana. Dieser hat sich allerdings inzwischen durch einen nuklearen Zwischenfall, der Flora und Fauna ein ungesundes, buntes Leuchten verliehen hat, stark verändert. Wir besuchen diesmal aber auch andere Orte wie die Wüste von Arizona und bekommen es zudem mit neuen Feinden zu tun. Am Gameplay hingegen hat sich wenig geändert: Um in der Open World unsere Missionen zu erledigen und feindliche Stützpunkte einzunehmen, steht uns nach wie vor eine große Auswahl an Fahrzeugen und Waffen zur Verfügung, wodurch wir die Chance haben, mit ganz verschiedenen Vorgehensweisen zu experimentieren.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Mit der Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch alle sieben DLCs sowie alle zusätzlichen Ingame-Gegenstände. Wie der Name schon andeutet, ist Shadow of the Tomb Raider düsterer als die beiden vorhergehenden Serienteile. So bekommen wir es hier nicht nur mit ziemlich gruseligen Untoten zu tun, Lara Croft hat auch noch mit ihren inneren Dämonen zu kämpfen. Diesmal ist die Archäologin übrigens die meiste Zeit über im sehr hübsch in Szene gesetzten Dschungel unterwegs. Spielerisch sind alle Elemente vorhanden, die auch die Vorgänger ausgezeichnet haben. Die Rätsel sind aber wichtiger und auch cleverer als im Vorgänger, außerdem nehmen Geschicklichkeitsproben mehr Raum ein.

Subnautica

In Subnautica legt ihr mit eurem Raumschiff auf einem fremden Planeten mitten im Ozean eine Bruchlandung hin. Um zu überleben, müsst ihr euch nun unter Wasser rund um eure Rettungskapsel eine kleine Basis aufbauen und für Nahrung, sauberes Trinkwasser und natürlich auch für Sauerstoff sorgen. Außerdem solltet ihr untersuchen, was aus den übrigen Mitgliedern eurer Crew geworden ist. Beim Erkunden eurer Umgebung stellt ihr schnell fest, dass der Planet sowohl schöne und majestätische als auch sehr furchterregende Lebewesen beherbergt. Außerdem stoßt ihr ihr auf mysteriöse Bauwerke, um die sich eine erstaunlich komplexe und spannende Geschichte entspinnt, die Subnautica zu einem der besten Solo-Survivalspiele überhaupt macht.

GreedFall Gold Edition

Das Action-Rollenspiel GreedFall versetzt uns in eine an das barocke Europa erinnernde Welt, in der aber neben frühen Schusswaffen auch noch Platz für Magie ist. Unsere Heimat in der alten Welt verlassen wir jedoch bald, um auf einer jüngst kolonisierten Insel nach einem Heilmittel für eine gefährliche Seuche zu suchen. Hier bekommen wir es mit verschiedenen Fraktionen wie religiösen Fanatikern, Ureinwohnern oder einem rauen Seefahrervolk zu tun, denen wir helfen oder die wir bekämpfen können. Generell lässt uns GreedFall eine Menge spielerische Freiheit, auch in den Quests stehen immer verschiedene Lösungswege offen. Die Gold Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung The De Vespe Conspiracy.

Catherine: Full Body Deluxe Edition

Bei Catherine: Full Body handelt es sich um die stark verbesserte Neuauflage eines ungewöhnlichen Adventure-Klassikers. Wir übernehmen die Rolle von Vincent, der mit drei verschiedenen Frauen (im Original waren es nur zwei) eine Beziehung führt und zu verhindert versucht, dass diese voneinander erfahren. Tagsüber hängt Vincent vor allem in einer Bar herum. Hier führen wir Dialoge und treffen Entscheidungen, die über Vincents Zukunft entscheiden. Nachts ändert sich das Gameplay jedoch völlig. Nun müssen wird Rätsel lösen, um Vincent einen Fluchtweg aus seinen skurrilen Albträumen zu bahnen. Die tolle Story hält die beiden sehr unterschiedlichen Teile de Spiels zusammen. Die Deluxe Edition enthält das Hauptspiel und vier DLCs.