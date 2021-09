Der PlayStation Store hat heute einen neuen PSN Sale gestartet, mit großen Blockbustern für PS4 und PS5. Darunter finden sich auch PlayStation-Exclusives wie The Last of US Part II oder Returnal. Die Angebote gelten noch bis zum 13. Oktober. In diesem Artikel stellen wir euch kurz ein paar der Highlights vor. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare

Das richtige Spiel für: Alle, die ein klassisches Call of Duty mit guter Kampagne wollen.

Nicht so gut für: Alle, die große Neuerungen erwartet haben.

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Den First Person Shooter Call of Duty: Modern Warfare bekommt ihr jetzt zum halben Preis, also für 34,99 Euro statt 69,99 Euro.

Bombastische Kampagen mit ernsten Zwischentönen: Während Black Ops 4 im Jahr zuvor auf einen ordentlichen Singleplayer-Modus verzichtete, gibt es in Call of Duty: Modern Warfare wieder eine traditionelle Kampagne mit einer aufwendigen Inszenierung, einer Menge Bombast und vielen Explosionen, wie man es von der Reihe gewohnt ist. Allerdings gibt es auch einige ruhige und sehr ernste Momente, wie man sie seit Modern Warfare 2 kaum noch gesehen hat. Das tut der Kampagne gut, die Story ist aber trotzdem nicht wahnsinnig spannend.

Routinierter Multiplayer: Im Multiplayer wagt Modern Warfare keine Experimente und kommt sogar dem Spielgefühl des Originals ziemlich nahe, ohne dabei natürlich die Verbesserungen der vergangenen Jahre zu vernachlässigen. Die Maps sind gut designt und das Fortschrittssystem mit zahlreichen Upgrades und Anpassungsmöglichkeiten zieht nach wie vor in seinen Bann. Fans der Reihe dürften deshalb abermals sehr zufrieden sein.

Fazit: Das neue Modern Warfare erfindet das Rad nicht neu, aber das war auch nicht zu erwarten. Wie der Name schon erahnen lässt, war es eher das Ziel. die Reihe mit diesem Teil zu alten Stärken zurückfinden zu lassen. Das ist ziemlich gut gelungen, sowohl im Single- als auch im Multiplayer. Zum halben Preis kann der Shooter selbst für diejenigen interessant sein, die sich im Grunde nur für die Kampagne interessieren, auch wenn diese mal wieder nicht sonderlich lang geraten ist.

Call of Duty: Modern Warfare statt 69,99 Euro für 34,99 Euro im PlayStation Store

The Last of Us Part II

Das richtige Spiel für: Alle, die einen packend inszenierten Blockbuster auf allerhöchstem Produktionsniveau wollen.

Nicht so gut für: Alle, die die Figuren des ersten Teils sehr liebgewonnen haben.

GamePro-Wertung: 97 Punkte

Den PlayStation-exklusiven Blockbuster The Last of Us Part 2 gibt es jetzt für 25,99 Euro statt 39,99 Euro im Angebot.

AAA-Blockbuster: The Last of Us 2 ist einer der größten AAA-Blockbuster der PS4-Generation. Die beeindruckende Produktionsqualität holt nochmal das Letzte aus der Konsole heraus. Das gilt nicht nur für die detaillierten Texturen, die beeindruckenden Licht- und Wettereffekte und die glaubwürdig gestaltete Spielwelt, sondern auch für die hervorragenden, lebensechten Animationen der Charaktere. Letztere erlauben eine packende Inszenierung der spannenden, schonungslosen Story.

Harte Story & mehr Freiheit: Die Story ist zugleich aber der größte Kritikpunkt, den man als Fan des Vorgängers haben könnte. The Last of Us 2 geht mit den geliebten Charakteren aus Teil 1 nämlich nicht gerade zimperlich um. Andererseits macht gerade das die Geschichte auch so einzigartig. Beim Gameplay bekommen wir im Wesentlichen dieselbe Mischung aus Erkundung sowie Shooter- und Stealth-Gameplay geboten wie im Vorgänger, wobei die Levels allerdings sehr viel weitläufiger sind, sodass wir mehr Bewegungsfreiheit genießen.

Fazit: Mit der mutigen, aber eben auch sehr schwer verdaulichen Geschichte von The Last of Us 2 werden sicherlich nicht alle alten Fans glücklich. Die Produktionsqualität und Inszenierung sind jedoch über jeden Zweifel erhaben und gehören zusammen mit God of War und Uncharted 4 zum Besten, was die PS4-Generation zu bieten hat. Zum gegenwärtigen Preis lohnt es sich deshalb auf jeden Fall, diesem Blockbuster mal eine Chance zu geben.

The Last of Us Part 2 statt 39,99€ für 25,99€ im PlayStation Store

Resident Evil 3

Das richtige Spiel für: Alle, die einen gut inszenierten Horror-Shooter wollen.

Nicht so gut für: Alle, die ein vollkommen originalgetreues Remake erwarten.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Den Horror-Shooter Resident Evil 3 gibt es im PlayStation Store jetzt 67 Prozent günstiger und somit für 19,79 Euro statt 59,99 Euro.

Modernisiert: Resident Evil 3 für PS4 und PS5 ist ein Remake des ursprünglich für die erste PlayStation erschienenen Horror-Klassikers. Das Spiel wurde dabei nicht nur grafisch auf den aktuellen Stand gebracht, auch die Kameraführung und die Steuerung wurden an heutige Gewohnheiten angepasst. Dadurch steuert sich das neue Resident Evil 3 im Wesentlichen wie ein First Person Shooter. Außerdem hat Capcom die neuen technischen Möglichkeiten genutzt, um dem Horrorspiel eine hervorragende Inszenierung zu verpassen.

Actionreicher: Spielerisch sollte man nicht ganz so viel Survival-Horror alter Schule erwarten wie im Remake des Vorgängers. Resident Evil 3 spielt sich in weiten Teilen deutlich actionlastiger, auch wenn es natürlich wie im Original Abschnitte gibt, in denen wir von Nemesis gejagt werden und weitgehend wehrlos sind. Capcom hat außerdem stellenweise recht tief ins Spiel eingegriffen und sogar ein paar Szenen gestrichen. Die Spielzeit ist daher mit 6 bis 7 Stunden nicht gerade lang, dafür gibt es einen neuen asymmetrischen Multiplayer.

Fazit: Was die Modernisierung der Technik und der Steuerung angeht, hat Capcom wie schon beim Remake von Resident Evil 2 einen tollen Job gemacht. Die Balance zwischen Originaltreue und Überarbeitung klappt bei Resident Evil 3 insgesamt aber nicht ganz so gut. Fans des Originals dürften einige der Änderungen zu weit gehen. Trotzdem bekommt man mit Resident Evil 3 einen packenden, hervorragend inszenierten Horror-Shooter.

Resident Evil 3 statt 59,99€ für 19,79€ im PlayStation Store

Assassin's Creed Odyssey

Das richtige Spiel für: Alle, die ein Action-RPG mit beeindruckender, historischer Spielwelt suchen.

Nicht so gut für: Alle, die auf ein traditionelles Assassin's Creed hoffen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Assassin's Creed Odyssey ist eines von mehreren Spielen der Reihe, die ihr im Blockbuster Sale günstiger bekommt. Der Preis ist von 69,99 Euro auf 17,49 Euro reduziert.

Wie Urlaub im antiken Griechenland: Assassin's Creed Odysses überzeugt vor allem durch seine riesige Open World. Ubisoft hat das ganze antike Griechenland in verkleinertem Maßstab nachgebaut, sodass wir nicht nur die verschiedensten Inseln, Städte und Landschaften bereisen, sondern auch viele berühmte Sehenswürdigkeiten besichtigen können. Außerdem treffen wir auf eine ganze Reihe historischer Persönlichkeiten und sogar auf ein paar Kreaturen aus der Mythologie.

Mehr RPG: Spielerisch geht Assassin's Creed noch ein gutes Stück weiter in Richtung Action-Rollenspiel als der Vorgänger Origins. Das merkt man unter anderem am ausgefeilteren Beutesystem und den neuen Multiple-Choice-Dialogen, vor allem aber am neuen und stark verbesserten Kampfsystem. Letzteres sorgt jedoch auch dafür, dass das Gameplay noch kampfbetonter wird und die nach wie vor vorhandenen Schleichmechaniken weiter in den Hintergrund treten.

Fazit: Assassin's Creed Odyssey kann man zum derzeitigen Preis allein schon aufgrund seiner Spielwelt zweifellos empfehlen. Das antike Griechenland ist das ideale Reiseziel für alle, die in diesem Sommer nicht in den Urlaub fahren konnten. Aber auch spielerisch hat sich manches verbessert, die Kämpfe sind viel spannender geworden. Man sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass von den ursprünglichen Merkmalen der Reihe nicht mehr allzu viel übrig ist.

Assassin's Creed Odyssey statt 69,99€ für 17,49€ im PlayStation Store

