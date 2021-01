Im PlayStation Store ist heute unter dem Titel "Remastered & Retro" ein neuer PSN Sale angelaufen, in dem es über 100 Remakes und PlayStation-Klassiker für die PS4 und die PS5 günstig im Angebot gibt. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights vor, wobei wir uns vor allem auf die Remakes konzentrieren, die die Hits in komplett neuer Grafik wiederaufleben lassen. Die Übersicht über alle Angebote des Sales findet ihr hier:

PS Store Retro-Sale: Zu den Angeboten

Resident Evil Raccoon City Edition

Die richtigen Spiele für: Alle, die Lust auf traditionelle Horror-Action haben.

Nicht so gut für: Alle, die großen Wert auf Originaltreue legen.

GamePro-Wertung: 90 Punkte (Resident Evil 2), 84 Punkte (Resident Evil 3)

Mit der Raccoon City Edition bekommt ihr die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 zusammen in einem Paket, für aktuell 31,99 Euro statt 79,99 Euro.

Resident Evil 2: Bei Resident Evil 2 ist es Capcom hervorragend gelungen, das Spiel sinnvoll zu modernisieren und trotzdem das alte Spielgefühl wieder zu wecken. Neben der Grafik wurden auch Steuerung, Kameraführung und ein paar Gameplay-Element auf den neuesten Stand gebracht. Trotzdem ist Resident Evil 2 noch immer richtiger Survival-Horror, mit knapper Munition, verwinkelten Levels und der ständigen Angst vor dem, was hinter der nächsten Ecke lauert.

Resident Evil 3: Das Remake von Resident Evil 3 ist technisch hervorragend gelungen, Capcom hat sich hier aber noch einige Freiheiten mehr herausgenommen als bei Teil 2 und sogar ein paar der Levels gekürzt. Dafür gibt es einen neuen asymmetrischen Multiplayer. Insgesamt bekommt man hier ein fesselndes und toll inszeniertes Horror-Actionspiel. Für Fans des Originals könnten ein paar der Änderungen aber etwas zu weit gehen.

Resident Evil Raccoon City Edition statt 79,99€ für 31,99€ im PlayStation Store

Spyro Reignited Trilogy

Das richtige Spiel für: Alle, die sich in knallbunten Welten austoben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die spielerische Herausforderung wollen.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Die Spyro Reignited Trilogy mit den Remakes von allen drei Teilen des Klassikers bekommt ihr im Retro-Sale für 15,99 Euro statt 39,99 Euro.

Die Spyro-Remakes begeistern vor allem durch ihr vielfältigen und knallbunten Spielwelten. Grafisch wurde der Action-Platformer wunderschön umgesetzt. Auch spielerisch funktioniert Spyro noch sehr gut. Mit dem kleinen Drachen durch die Levels zu toben und Gegner unseren Feueratem spüren zu lassen oder sie schlicht über den Haufen zu rennen, macht nach wie vor eine Menge Spaß. Nur einen Haken gibt es: Durch die modernisierte Steuerung ist das Remake nochmal ein Stück leichter als das Original. Eine spielerische Herausforderung sollte man daher nicht unbedingt erwarten.

Spyro Reignited Trilogy statt 39,99 Euro für 15,99€ im PlayStation Store

Shadow of the Colossus

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf ein atmosphärisches Abenteuer haben.

Nicht so gut für: Alle, die vor allem Action wollen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Shadow of the Colossus ist einer der ganz großen Klassiker der PlayStation-Geschichte. Das PS4-Remake zum ursprünglich für PS2 erschienenen Action-Adventure bekommt ihr jetzt für 12,79 Euro statt 39,99 Euro.

Das Remake fügt dem Original zahlreiche neue grafische Details wie kleine Risse an Ruinen hinzu, die die Spielwelt noch stimmungsvoller machen. Davon abgesehen hat sich am Spielgefühl von Shadow of the Colossus nicht allzu viel getan. Nach wie vor durchstreifen wir eine weitgehend leblose Spielwelt auf der Suche nach den Kolossen, die wir töten müssen, wodurch die Welt noch leerer wird. Das Action-Adventure ist ein ungewöhnlich ruhiges Spiel und lebt vor allem von seiner dichten und melancholischen Atmosphäre. Wer sich ein Action-Feuerwerk verspricht, ist hier nicht an der richtigen Adresse.

Shadow of the Colossus statt 39,99€ für 12,79€ im PlayStation Store

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Das richtige Spiel für: Alle, die einen guten und umfangreichen Kart Racer wollen.

Nicht so gut für: Alle, die große Hoffnungen auf den Story-Modus setzen.

GamePro-Wertung: 76 Punkte

Die erweiterte Neuauflage des PS1-Klassikers Crash Team Racing bekommt ihr im Retro Sale für 15,99 Euro statt 39,99 Euro.

Crash Team Racing Nitro-Fueled ist ein ebenso bunter wie kompetenter Kart Racer, der nicht zuletzt durch seinen Umfang überzeugt. Von Cup-Rennen über Time Trial und Capture the Flag bis hin zu Last Kart Standing ist so ziemlich alles dabei, was man sich wünschen kann. Außerdem sind nicht nur die Strecken des Originals, sondern auch einige aus dem für die PS2 erschienenen Nachfolger Crash Nitro Kart enthalten. Aus dem Abenteuer-Modus, in dem wir in verschiedenen Welten rennen gewinnen müssen, um schließlich den Bösewicht Nitros Oxide herauszufordern, hätte man allerdings mehr machen können.

Crash Team Racing Nitro-Fueled statt 39,99€ für 15,99€ im PlayStation Store

Ratchet & Clank

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf eine abgedrehte Ballerorgie haben.

Nicht so gut für: Alle, die ein originalgetreues Remake wollen.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Die Neuauflage des Shooters Ratchet & Clank bekommt ihr jetzt im PlayStation Store zum halben Preis, also für 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Streng genommen handelt es sich beim neuen Ratchet & Clank nicht direkt um ein Remake des Klassikers, sondern eher um ein Spiel zum Film, der aber seinerseits auf dem ersten Ratchet & Clank basiert. Dementsprechend sind zwar die Charaktere und das Szenario gleich geblieben, aber ansonsten nehmen sich die Entwickler von Insomniac (Marvel' Spider-Man) jede Menge Freiheiten. Diese nutzen sie unter anderem für eine kinoreife Inszenierung, ein motivierendes Upgrade-System und jede Menge schräger Einfälle, die die Ballerorgie nochmal eine Stufe verrückter machen.

Ratchet & Clank statt 19,99€ für 9,99€ im PlayStation Store

MediEvil

Das richtige Spiel für: Nostalgiker, die mal wieder ein richtiges PS1-Spiel zocken möchten.

Nicht so gut für: Alle, die ein vollständig modernisiertes Remake wie Resident Evil 2 erwarten.

GamePro-Wertung: 60 Punkte

Mit MediEvil ist ein Klassiker der PS1-Zeit auf die PS4 zurückgekehrt. Das Remake bekommt ihr im PlayStation Store gerade zum halben Preis, also für 14,99 Euro statt 29,99 Euro.

Im Action-Adventure MediEvil übernehmen wir die Rolle des untoten Helden Sir Daniel Frotesque, der aufersteht, um es erneut mit dem Hexer Zarok aufzunehmen. Im Kampf gegen dessen Armee war er einst gefallen. Das Remake konnte uns im Test nicht voll überzeugen, obwohl es technisch durchaus gelungen ist. MediEvil zeigt aber bei Kameraführung und Gameplay einige der Schwächen, mit denen 3D-Spiele der PS1-Ära oft zu kämpfen hatten. Immerhin: Wenn ihr aus Nostalgie ein Spiel zocken wollt, das sich genau wie ein PS1-Titel anfühlt, nur eben mit moderner Grafik, dann seid ihr hier richtig.

MediEvil statt 29,99€ für 14,99€ im PlayStation Store

