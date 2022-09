PS Store Sale: Hits für PS4 + PS5 wie Demon’s Souls und Miles Morales im Angebot

Der PlayStation Store hat heute einen großen neuen PSN Sale namens „Planet der Rabatte“ mit 453 Angeboten für PS4 und PS5 gestartet. Unter den Deals befinden sich viele große AAA-Spiele und auch einige PlayStation-Exclusives. Der Sale läuft noch bis 1 Uhr morgens am 13. Oktober. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der Highlights kurz vor, die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare

Falls ihr schnell noch den Vorgänger nachholen wollt, bevor am 28. Oktober Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint, habt ihr jetzt günstig die Gelegenheit dazu. Das Reboot der Reihe aus 2019 liefert eine spannende Kampagne, die neben der gewohnt spektakulär inszenierten Action auch einige harte und schonungslose Momente und eine vergleichsweise düstere Atmosphäre bietet. Im Multiplayer ist Modern Warfare deutlich bodenständiger als die vorhergehenden Call of Dutys. Es besinnt sich auf die Stärken des Originals aus 2007 und überzeugt durch gutes Gunplay, gelungenes Mapdesign und ein motivierendes Fortschrittssystem. Ohne allzu sehr vom typischen Spielgefühl abzuweichen, sind die Gefechte dabei etwas taktischer als in vielen anderen Teilen der Reihe.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Auch Call of Duty: Black Ops Cold War gibt es günstiger, und zwar wahlweise in der PS4-Version für 23,09€ oder im Cross-Gen-Bundle für 29,99€. Die abwechslungsreiche Kampagne schickt uns auf der Jagd nach einem russischen Terroristen unter anderem noch Ostberlin, in die Ukraine und ins Jamantau-Gebirge. In Rückblicken nehmen wir sogar am Vietnamkrieg teil. Natürlich bekommen wir dabei den üblichen Call-of-Duty-Bombast, es gibt aber auch einige Schleichabschnitte. Der Multiplayer ist ein gutes Stück schneller als in Modern Warfare und deshalb gut, wenn ihr einen Shooter wollt, der auf schnelle Reaktionen und Zielgenauigkeit setzt, aber nicht ganz das Richtige, wenn es euch eher auf Taktik und Teamarbeit ankommt.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales gibt es mit 34,79€ jetzt günstiger als je zuvor im PlayStation Store. Im Spin Off zum großen Open-World-Hit kehren wir nach New York zurück, schlüpfen diesmal aber in die Haut von Miles, der die Vertretung für den abwesenden Peter Parker übernimmt. Mit ihm kommen neue Fähigkeiten wie Elektroangriffe und Unsichtbarkeit ins Spiel, die uns völlig neue Vorgehensweisen eröffnen. Daneben gibt es technische Verbesserungen. Selbst auf der PS4 sieht Spider-Man: Miles Morales nochmal ein Stück besser aus als das ohnehin schon hübsche Original. Auf der PS5 könnt ihr nun von den Wolkenkratzern aus kleinste Details auf der Straße erkennen und auf Wunsch spektakuläre Spiegelungen durch Raytracing dazuschalten.

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition

Die Deluxe Edition von Assassin’s Creed Odyssey, die neben dem Hauptspiel auch drei Pakete mit Ingame-Inhalten und einen EP- und Drachmen-Boost enthält, bekommt ihr stolze 80 Prozent günstiger. Assassin’s Creed Odyssey fasziniert vor allem durch seine riesige Spielwelt: Wir dürfen das gesamte antike Griechenland in verkleinertem Maßstab erkunden und dabei zahlreiche Sehenswürdigkeiten und historische Persönlichkeiten besuchen. Die vielen Inseln erreichen wir mit unserem eigenen Schiff, Seeschlachten im Stile von Black Flag inklusive. Spielerisch orientiert sich Odyssey weiter in Richtung Action-RPG, was sich unter anderem in den neuen Multiple-Choice-Dialogen und den stark verbesserten Kämpfen äußert.

Persona 5 Strikers

Bei Persona 5 Strikers handelt es sich um ein Spin Off zum hochgelobten JRPG-Hit Persona 5, das sich spielerisch deutlich vom Original unterscheidet. Statt rundenbasierten Kämpfen gibt es hier nämlich actionreiche Echtzeitschlachten gegen größere Gegnermassen im Stile eines Dynasty Warriors. Einige Taktik- und Stealth-Elemente sind aber auch enthalten. So können wir aus dem Verborgenen angreifen und das Geschehen jederzeit pausieren, um Spezialfähigkeiten auszuwählen. Bei der Story schließt Strikers hingegen direkt an Persona 5 an: Das Schuljahr, das wir dort erlebt haben, ist vorbei und die Freunde genießen gemeinsam die Ferien, als sie in eine Parallelwelt gezogen werden, die von einem Popstar mit finsteren Plänen beherrscht wird.

Demon’s Souls

Bei dem PS5-exklusiven Demon’s Souls handelt es sich um ein Remake des ursprünglich für PS3 erschienenen Action-Rollenspiels, das der Ursprung der inzwischen berühmten Souls-Reihe ist. Technisch wurde der Klassiker komplett runderneuert, die vielen neuen Details und Lichteffekte bringen das düstere Artdesign noch viel besser zur Geltung. Beim Gameplay gibt es hingegen abseits von ein paar neuen Komfortfunktionen wenig Veränderungen. In den fünf abwechslungsreichen Welten legen wir uns nach wie vor in erster Linie im Nahkampf mit furchteinflößenden Monstern an. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr hoch, aber nicht ganz so hoch wie in manchen anderen Souls-Spielen, was Demon’s Souls zu einem guten Einstieg macht.

Little Nightmares 2

Im Horrorspiel Little Nightmares 2 müssen zwei Kinder einen Ausweg aus einer von Monstern heimgesuchten Stadt finden. Wie schon im ersten Teil fesselt auch die Fortsetzung schon auf den ersten Blick durch ihr fantastisches Artdesign, das Niedlichkeit mit Düsternis und surrealen Elementen vermischt. Die Spielwelt ist deutlich abwechslungsreicher und besteht aus fünf Regionen, die von einem finsteren Wald bis zu einem von gruseligen Puppen bewohnten Krankenhaus reichen. Das Gameplay liefert die bewährte Mischung aus Erkundung, kleinen Rätseln, Platforming und Stealth-Abschnitten. Im Gegensatz zum Vorgänger können wir uns diesmal aber zumindest stellenweise mit Waffengewalt gegen unsere Feinde wehren.

Dragon Ball Z Kakarot

Das Action-Rollenspiel Dragon Ball Z Kakarot ist allein schon deshalb ein Muss für alle Fans der Vorlage, weil es euch die gesamte Geschichte der Anime-Serie nacherleben lässt, von der Ankunft von Radditz auf der Erde bis zum abschließenden Konflikt mit Buu. Dabei besucht ihr natürlich auch viele der bekannten Orte und Charaktere. Die meiste Zeit spielt ihr übrigens nicht Goku, sondern andere Kämpfer wie Gohan und Piccolo. Das Kampfsystem ist recht komplex und fordert etwas Eingewöhnung, macht dafür aber später umso mehr Spaß, vor allem in den spektakulären Bosskämpfen. Abseits von diesen kann sich in den rund 40 Stunden Spielzeit zwar etwas Monotonie einschleichen, immerhin sorgen aber verschiedene Minigames für Abwechslung.

GreedFall

Das Rollenspiel GreedFall vom Studio Spiders, das gerade mit Steelrising sein nächstes Werk abgeliefert hat, bekommt ihr jetzt schon für 10,49€. Es versetzt uns zunächst in eine ans barocke Europa erinnernde Welt, in der neben frühen Schusswaffen auch Magie existiert. Von dort brechen wir schon bald zu einer weit entfernten Kolonie auf, um nach einem Heilmittel für eine in unserer Heimat um sich greifende Seuche zu suchen. Dort treffen wir auf verschiedene Fraktionen wie Ureinwohner, religiöse Fanatiker und ein Seefahrervolk, mit denen wir uns entweder anfreunden oder anlegen können, was den weiteren Verlauf der Handlung beeinflusst. Auch in den Missionen stehen uns stets unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten offen.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Das auf dem berühmten Anime basierende Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist ein Fußballspiel, das wenig mit vergleichsweise realistischen Simulationen wie der FIFA-Reihe zu tun hat. Stattdessen benutzen wir hier auf dem Feld Spezialaktionen, die Anime-typisch mit aufwendigen Effekten und spektakulären Zeitlupen in Szene gesetzt sind. Da diese Aktionen Willensstärke verbrauchen, sind das Management dieser begrenzten Ressource und die richtige Taktik entscheidend in den Matches. Es gibt gleich zwei Singleplayer-Kampagnen: Die kürzere, in der wir Tsubasa spielen, dient der Einführung. In der anderen spielen wir einen selbst erstellten Fußball-Helden. Natürlich gibt es auch Multiplayer inklusive Online-Ligen.