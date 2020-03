PS5 wird schon bald vorgestellt: Alle Infos zur kommenden Enthüllung

Die lange Wartezeit bis zur Enthüllung der PS5 ist beendet. Via Twitter meldete sich Sony zu Wort und gab bekannt, wann wir endlich neue Infos zu Sonys neuer Konsolengeneration erhalten. Hier die wichtigsten Infos für euch:

Wann ist der Reveal? Mittwoch, 18. März um 17 Uhr deutscher Zeit.

Was wird gezeigt? Laut Sony PlayStation wird System-Architekt Mark Cerny einen Einblick in das Innenleben der PS5 geben. Ob damit lediglich Hardware-Specs gemeint sind oder ob wir auch das finale Design der Konsole sehen, das ist derweil noch nicht bekannt.

Es sollen jedoch jene Informationen präsentiert werden, die Sony ursprünglich für den Auftritt auf der Game Developers Conference eingeplant hatte. Die GDC wurde jedoch aufgrund der Coronavirus-Pandemie kurzfristig verschoben. Zudem wurde bestätigt, dass die Präsentation lediglich in englischer Sprache zu sehen sein wird. (via Nibel)

Wo kann ich den Reveal mitverfolgen? Zeitgleich zur Ankündigung werden wir euch hier auf GamePro.de mit allen neuen Infos versorgen. Den Stream bzw. den Blogpost von Cerny findet ihr auf dem amerikanischen PlayStation Blog.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE