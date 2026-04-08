Pechvogel bestellt angeblich neues PS5-Spiel bei Amazon, bekommt dann aber nur die Hülle mit einem leeren CD-Rohling geschickt

So sieht die Disk von Silent Hill f für PS5 aber eigentlich nicht aus (Bild: reddit.com/user/Kemakill/).

Da freut man sich über das gerade frisch bei einem eingetrudelte, neue Spiel und will direkt loslegen mit dem Zocken – nur um in der Hülle dann plötzlich eine ganz andere Disk zu entdecken, als eigentlich drin sein sollte. In diesem Fall hier war es wohl sogar einfach nur ein leerer CD-Rohling.

Silent Hill-Fan bestellt das neue PS5-Spiel, geht aber leer aus

Eigentlich sollte man sich darauf verlassen können, dass einem ein so großes Versandhaus wie Amazon auch wirklich die dort bestellte Ware schickt. Das scheint mittlerweile aber leider gar nicht mehr so sicher zu sein. Immer wieder lesen wir Berichte wie diesen hier, wo einiges schiefgelaufen ist.

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Da bekommen manche Leute zum Beispiel Tierfutter geschickt, falsche Hardware-Einzelteile oder Fake-Spiele in versiegelter Verpackung. Im Supermarkt wurde wohl sogar schon einmal eine ganz leere Hülle verkauft. Hier ist es ein bisschen anders und die Person hat statt Silent Hill f einfach eine leere CD geschickt bekommen.

Hier seht ihr, was wir meinen:

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Wie kann das passieren? Gute Frage! Normalerweise sollte so etwas natürlich nicht vorkommen, aber hier könnte es ein Refund-Scam gewesen sein. Wie der Ersteller des Beitrags berichtet, wurde das Spiel zwar als "neu" deklariert, die Hülle war aber nicht mehr in Plastik eingeschweißt.

Womöglich hat also jemand das Spiel vorher gekauft, die CD ausgewechselt und es als ungeöffnete Retoure zurückgeschickt, um das Geld zurückzubekommen, das Spiel aber behalten zu können. Allem Anschein nach wurde das Ganze von Amazon dann nicht mehr richtig kontrolliert.

Eigentlich sollte es kein Problem sein, so etwas bei Amazon zu reklamieren. In den meisten Fällen dürfte der Kundenservice das Geld zurückerstatten, ein neues Spiel schicken oder sogar beides. Erst recht, wenn ihr nachweisen könnt, das Produkt wirklich so erhalten zu haben.

Etwas Gutes hat die Angelegenheit aber auch: Viele Mitglieder der Reddit-Community fühlen sich sofort in die Zeit zurückversetzt, in der der Anblick solcher CD-Rohlinge ein viel häufigerer war. Sie schwelgen in Nostalgie und eine Person schreibt, heutzutage nicht einmal mehr zu wissen, ob es überhaupt noch irgendwo Rohlinge zu kaufen gibt.

War etwas auf der CD drauf? Offenbar nicht. Der getäuschte Käufer hat den Rohling in Augenschein genommen und schreibt, er sehe so aus, als sei überhaupt nichts draufgebrannt worden. Ausprobieren wollte er es aber lieber nicht.

Andere Menschen berichten in den Kommentaren aber von ähnlichen, lustigen Aktionen: Gleich zwei von ihnen schreiben, von Rappern auf der Straße CDs für 5 Dollar gekauft zu haben. Auf einer sei dann einfach nur der berühmt-berüchtigte Rickroll-Song zu hören gewesen. Auf der anderen habe der Rapper ein bisschen gebeatboxed und sich für das Geld bedankt.

Wie ist es euch bisher so mit Bestellungen im Netz gegangen? Habt ihr immer bekommen, was ihr wolltet?