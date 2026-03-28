Ranma 1/2 Season 3: Release, Episodenzahl, Synchro und Streamingdienst - Alle wichtigen Infos zu Staffel 3 des Remakes

Ranma ist Feuer und Flamme für den Kampf gegen Ryoga! (© Rumiko Takahashi, Shogakukan / Mappa)

Knapp ein Jahr nach dem Abschluss der zweiten Season bekommt das Remake des beliebten Retro-Animes Ranma ½ eine dritte Staffel spendiert – auch wenn bis zum Release noch eine Weile dauern wird.

Damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und den Staffelstart nicht verpasst, haben wir euch die wichtigsten Infos zum Release der dritten Season des Ranma ½ Remakes in diesem Artikel zusammengefasst.

Release und Streamingdienst – Wann erscheint die dritte Staffel des Ranma ½ Remakes?

Release: Oktober 2026

Oktober 2026 Streamingdienst: Netflix

Da die vorherigen Staffeln des Ranma ½ Remake ebenfalls bei Netflix erschienen sind und das Animationsstudio Mappa nun offiziell einen Kooperationsvertrag mit dem Anbieter geschlossen hat, wird auch die neue Staffel bei Netflix verfügbar sein.

Was ist mit Crunchyroll? Aufgrund des Vertrages und der vorherigen Staffeln bezweifeln wir, dass diese Ranma-Season auf Crunchyroll erscheinen wird. Zukünftig wird Ranma möglicherweise ausschließlich auf Netflix verfügbar sein.

Hier könnt ihr den neuesten Teaser-Trailer zur kommenden dritten Staffel von Ranma ½ Remake sehen:

1:18 Die dritte Staffel des Ranma 1/2 Remakes bekommt einen Release-Termin und sieht unglaublich gut aus

Autoplay

Episodenzahl – So viele Folgen könnt ihr in der nächsten Staffel erwarten

Sowohl die erste als auch die zweite Staffel des Remakes hatten jeweils "nur" 12 Episoden. Es ist also zu erwarten, dass auch die dritte Staffel nicht mehr als 12 Folgen haben wird.

Story-technisch haben die ersten beiden Seasons alle Manga-Kapitel bis einschließlich Kapitel 99 abgedeckt. Staffel 3 wird somit genau dort anknüpfen und die Rivalität zwischen Ranma und Ryoga an die Spitze treiben.

Wie sieht es aus mit der deutschen Synchro?

Wie auch in den vorherigen Staffeln wird für die dritte Staffel des Remakes voraussichtlich erneut auf den Original-Cast der deutschen Fassung von 1998 zurückgegriffen. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass sich einige Stimmen ändern könnten, da es zwischen Netflix und vielen deutschen Synchronsprecher*innen zu Auseinandersetzungen gekommen ist.

Mehr zu Netflix' KI-Klausel im Vertrag der Synchronsprecher*innen könnt ihr hier nachlesen:

Hintergrund für die Auseinandersetzung ist das Ziel von Netflix, mit Einsatz von KI-Technologien die Synchronstimmen für zukünftige Produktionen zu trainieren.

Dabei sollen die trainierten KIs in Zukunft die Stimmen der Sprecher*innen generieren können, selbst wenn diese nicht mehr aktiv sind – ein Vorgehen, das bei vielen Sprecherinnen und auch Zuschauer*innen verständlicherweise auf starke Kritik gestoßen ist.

Es bleibt also abzuwarten, ob die deutsche Synchronfassung auch in Staffel 3 in gewohnter Form fortgeführt wird.

Wie hat euch das Remake des 90er-Anime-Klassikers bisher gefallen und glaubt ihr, dass Netflix den Manga zu Ende adaptieren wird?