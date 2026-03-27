Netflix hat gestern einen neuen Teaser-Trailer für die kommende dritte Staffel des Ranma ½ Remakes veröffentlicht. Im Trailer steht Ryoga Hibiki im Mittelpunkt, der aufgrund seiner Gefühle für Akane Tendo und seiner Rivalität zu Ranma Saotome eine starke Abneigung gegenüber dem Kampfkünstler entwickelt hat.

Von Frustration darüber getrieben, immer wieder gegen Ranma verloren zu haben und auch Akane nicht für sich gewinnen zu können, erhält Ryoga von Cologne das Angebot, sich mit ihr zu verbünden. Ihr Plan: Ranma und Akane auseinanderbringen – damit Shampoo mit Ranma zusammenkommt und Ryoga selbst eine Chance bei Akane hat.

Es kommt zu einem hitzigen Kampf zwischen Ranma und Ryoga, der sogar Akane Sorgen bereitet. Sie versucht, die beiden Hitzköpfe davon abzuhalten, sich ernsthaft zu verletzen.

Staffel 3 des Ranma ½-Remakes soll im Oktober erscheinen, ein genaues Release-Datum steht jedoch noch aus.