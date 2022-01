Release-Kalender: Die ersten Spiele 2022 für PS4/PS5, Xbox und Switch

Auch im neuen Jahr findet ihr natürlich in unserer Release-Liste wieder alle wichtigen Neuerscheinungen für eure liebsten Konsolen. Nachfolgend haben wir für euch aufgelistet, welche Games in der Woche vom 03. - 09. Januar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch das Licht der Spielewelt erblicken.

Spiele-Highlight der Woche

Deep Rock Galactic

Release: 04. Januar

04. Januar Plattform: PS4, PS5 (bereits erschienen: Xbox, PC)

PS4, PS5 (bereits erschienen: Xbox, PC) Genre: Koop-Shooter

Das erwartet euch: Mit Deep Rock Galactic erwartet euch in dieser Woche ein Koop-Shooter für bis zu vier Spieler*innen, den ihr aber auch Solo mit Unterstützung der KI zocken könnt. Gespielt werden aus der Ego-Perspektive übrigens Zwerge, die ihr durch zufallsgenerierte Höhlensysteme scheucht. Euer Ziel: seltene Ressourcen, die von käferartigen Alienmonstern bewacht werden. Wollt ihr erfahren, warum ihr hier einen riesen Koop-Spaß erlebt, können wir euch übrigens den GameStar-Podcast empfehlen.

Habt ihr eine PS Plus-Mitgliedschaft, findet ihr Deep Rock Galactic zum Release im Januar-Lineup. Welche "Gratis"-Spiele euch noch erwarten, haben wir für euch hier aufgelistet:

Neue Spiele für PS4 und PS5

04. Januar - Deep Rock Galactic

06. Januar - Demon Gaze EXTRA

06. Januar - Arcade Archives: Super Pac-Man

06. Januar - Dead Cells: The Queen & The Sea (DLC)

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

05. Januar - The Guardians of Peace

06. Januar - Sword of Elpisia

06. Januar - Dead Cells: The Queen & The Sea (DLC)

Neue Spiele für Nintendo Switch

03. Januar - Crumble

03. Januar - Biker Garage: Mechanic Simulator

05. Januar - Arcadia Fallen

05. Januar - Breakneck City

06. Januar - Warshmallows

06. Januar - Dead Cells: The Queen & The Sea (DLC)

06. Januar - Demon Gaze EXTRA

06. Januar - Arcade Archives: Super Pac-Man

06. Januar - Teamfight Manager

06. Januar - Heaven Dust 2

Ist für euch zum Jahresbeginn ein neues Spiel dabei?