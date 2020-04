Release von Ghost of Tsushima erstmal sicher laut Sony

Gestern sorgte Sony mit der Ankündigung, dass The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben wird, für große Enttäuschung unter den Fans. Für das darauffolgende Exclusive Ghost of Tsushima sieht die Lage bisher jedoch besser aus.

Keine weitere Ankündigungen zu Verschiebungen – bisher

Auf Twitter hatte Sony bekannt gegeben, dass sowohl The Last of Us 2 als auch Marvel's Iron Man VR aus logistischen Gründen nach hinten verschoben werden. Damit kam aber auch die Frage auf, was denn mit Ghost of Tsushima sei. Mit einem Folge-Tweet hat Sony folgendermaßen für Erleichterung gesorgt:

Currently, there are no other delays to report, but we'll keep you updated. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

"Derzeit gibt es keine Ankündigungen zu weiteren Verschiebungen, aber wir werden euch auf dem Laufenden Halten."

Damit bleibt der Release von Ghost of Tsushima am 26. Juni erst einmal bestehen. Da die derzeitige Situation durch den Coronavirus sehr unsicher ist, kann sich an diesem Status Quo jedoch jederzeit noch etwas ändern. Bisher war das Action-Spiel im feudalen Japan als letztes großes PS4-Exclusive gehandelt. Wenn jetzt keine Verschiebung mehr stattfindet, könnte es tatsächlich vor The Last of Us Part 2 erscheinen.

Weitere Verschiebungen aufgrund der Pandemie: Die Verschiebungen von The Last of Us Part 2 und Marvel's Iron Man VR sind nicht die einzigen, die die Branche bisher hinnehmen musste. Auch das RPG Wasteland 3 wurde kürzlich erst verschoben. Wie auch schon in der Filmindustrie, werden nicht alle kommenden Spiele in den nächsten Wochen garantiert an den bisher angekündigten Daten erscheinen.

COVID-19

