Resi-Fan fragt sich: Warum hat Chris in Teil 1 anfangs überhaupt keine Knarre dabei? Doch es gibt eine einfache Erklärung

Im ersten Resident Evil startet Chris Redfield ohne Pistole, während Jill Valentine eine bekommt. Aber warum?

Jonas Herrmann
05.04.2026 | 16:48 Uhr

Chris Redfield war zuletzt auch in Resident Evil Village zu sehen. Chris Redfield war zuletzt auch in Resident Evil Village zu sehen.

Die Resident-Evil-Reihe feiert in diesem Jahr tatsächlich schon ihr 30. Jubiläum. Während viele derzeit wohl das neu erschienene Resident Evil Requiem (zum Test) spielen, gibt es auch Resi-Fans, die den allerersten Teil nochmal nachholen und dabei Fragen haben.

Warum startet Chris eigentlich ohne Waffe?

Bei dieser Frage geht es natürlich nicht um den geschätzten Kollegen und Resi-Fan Chris Werian. Ob der mit einer Pistole im Inventar auf die Welt gekommen ist, müsst ihr ihn schon selbst fragen. Es geht natürlich um Chris Redfield, einen der beiden spielbaren Charaktere des allerersten Resident Evil.

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Der Reddit-User "ChickenWingExtreme" richtet sich mit dieser Frage an die Resi-Community. Zur Erinnerung: Am Anfang von Resident Evil müssen sich die Spieler*innen zwischen Chris und Jill Valentine entscheiden.

Während Jill mit einer Pistole startet, hat Chris allerdings nur ein Messer, bis er kurze Zeit später Jills Pistole findet. Der User ist sich bewusst, dass es sich nur um eine Kleinigkeit handelt. Die stört ihn aber noch immer.

Den Post findet ihr hier:

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Die Antwort auf die Frage gibt es direkt in den Kommentaren. Wie der User "DhamaalBedi" erklärt, waren Chris und Jill in der japanischen Originalversion explizit als "harter" und "leichter" Schwierigkeitsgrad ausgewiesen, weshalb sie unterschiedlich starten.

Die Idee der Entwickler*innen dürfte gewesen sein, dass die Spieler*innen dadurch mit Chris den ersten Zombie als größere Bedrohung wahrnehmen und eher nicht einfach angreifen. Der User "Spyrothedragon9972" ist derselben Meinung und fügt weitere Unterschiede hinzu.

Jill startet das Abenteuer mit acht Inventarplätzen und einer Pistole, weiß, wie man Schlösser knackt und Klavier spielt, findet schon früh eine Schrotflinte und bekommt am Anfang öfter Hilfe von Barry Burton. Chris hat hingegen nur sechs Inventarplätze und ein Messer und ist komplett auf sich gestellt.

Habt ihr das erste Resident Evil mal gespielt? Habt ihr euch dabei für Jill Valentine oder Chris Redfield entschieden?

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Release: 17.09.1997 (PC, Switch), 26.06.2009 (Wii), 30.09.2002 (GC), 01.08.1996 (PS1), weitere ...

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