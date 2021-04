Zweite Resident Evil 8-Demo für PS4 und Xbox One wohl kurz vor Release

Nicht mehr ganz einen Monat, dann dürfen wir uns auf PS4, Xbox One und der Next-Gen durch Resident Evil Village gruseln. Bevor es aber losgeht, wird Capcom in der kommenden Woche während eines Showcase weitere Infos zum Horrorspiel bekanntgeben, das wurde soeben via Twitter offiziell bestätigt.

Hier die wichtigsten Infos zum Event:

Datum: 15. April, 0:00 Uhr

15. April, 0:00 Uhr Inhalt: Trailer + frisches Gameplay

Link zum Twitter-Inhalt

Leak gibt Hinweis auf PS4-Demo

Im Trailer zum Showcase spricht Moderatorin Brittney Brombacher zudem von "Überraschungen", die uns während des Showcase erwarten. Und wer sich an das letzte Event zu Village zurückerinnert, der stellt fest "stimmt, da war ja noch was".

Im Januar wurde nämlich neben der exklusiven Maiden-Demo für die PS5 eine weitere Demo versprochen, die auch Spieler:innen auf PS4 und Xbox One einen ersten Eindruck vom Spiel verschafft, zudem mehr auf Action ausgelegt ist.

Infos zur Demo: Und wäre der Release der zweiten Demo nicht ohnehin schon sehr wahrscheinlich, ist zudem im Backend des PlayStation Network ein Produkteintrag mit dem Namen "Resident Evil Village Gameplay Demo" geleakt. Daraus erfahren wir zudem, dass die Demo gut 10 GB groß sein soll und eine Remote Play-Option mit der PS Vita bietet.

Da es sich hier trotz aller Wahrscheinlichkeit um ein Gerücht handelt, hat GamePro bei Capcom ein Statement angefragt. Haben wir offizielle Infos zu zweiten Demo, werden wir euch darüber informieren.

Wollt ihr mehr über Village erfahren, schaut doch mal hier:

Open Beta zu Re: Verse gestartet

Zum 25. Geburtstag von Resident Evil erscheint neben Village auch der Multiplayer-Ableger Re:Verse, den ihr ab sofort auf PS4 und Xbox One in einer Open Beta-Phase testen könnt. Der Download erfolgt über den PS- bzw. den Xbox Store. Die Beta endet am 11. April um 8:00 Uhr.

Werdet ihr einen Blick in die zweite Demo zu Village werfen, oder wollt ihr direkt im Mai ins finale Spiel starten?