Returnal ist euch zu schwer? Mit einem Trick könnt ihr Cheats benutzen

Dass Returnal ein verdammt hartes Spiel ist, dürften die meisten von euch bereits mitbekommen haben. Vielleicht hat euch der hohe Schwierigkeitsgrad in Kombination mit der fehlenden Speicherfunktion sogar abgeschreckt. In diesem Fall solltet ihr eventuell Cheats benutzen.

Returnal hat Cheat-Codes? Ja, allerdings nicht offiziell. Um die Cheats zu aktivieren, müsst ihr ins Debug-Menü des Spiels und sie dort mittels einer an die PS5 angeschlossenen Tastatur eingeben. Eine genaue Anleitung findet ihr auf Reddit.

So nutzt ihr Cheats in Returnal

Zuallererst benötigt ihr eine mit der PS5 kompatible Bluetooth-Tastatur. Mit dieser könnt ihr im Spiel diverse Befehle eingeben. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, euch Waffen zu holen oder einen Respawn beim Raumschiff zu aktivieren.

Waffen-Drop: Hierfür drückt und haltet ihr Shift, STRG und Alt. Jetzt könnt ihr mit den Zahlen verschiedene Waffen aktivieren. Solltet ihr sterben, könnt ihr euch beim nächsten Run die Waffe eurer Wahl schnappen.

Hierfür drückt und haltet ihr Shift, STRG und Alt. Jetzt könnt ihr mit den Zahlen verschiedene Waffen aktivieren. Solltet ihr sterben, könnt ihr euch beim nächsten Run die Waffe eurer Wahl schnappen. Respawn beim Raumschiff: Drückt und haltet Shift und STRG. Dann drückt ihr 4, um mit eurer aktuellen Gesundheit, Währung sowie Schlüsseln, Artefakten, Adrenalin-Level und Waffen-Perks zum Schiff zurückzukehren. Hier könnt ihr zudem weitere Waffen-Upgrades, Gesundheits-Booster und Artefakte kaufen.

Vorsicht: Während die Tastatur angeschlossen ist, solltet ihr weder 3 noch 7 drücken, da ansonsten das Spiel abstürzt. Außerdem solltet ihr den Schiff-Respawn nicht nach Biom 3 einsetzen, da ihr sonst zu Biom 1 zurückkehrt und keine Möglichkeit habt, den Run abzuschließen.

Mit den beiden Cheats könnt ihr euch direkt zu Beginn einen tollen Build basteln, mit dem das Spiel deutlich einfacher werden sollte:

Startet das Spiel und wählt eine Waffe

Levelt eure Waffe auf und droppt die Waffe für ein Upgrade

Geht zum Fabrikator (Shop) und kauft euch Upgrades für Waffen und Gesundheit (oder Artefakte)

Kehrt zum Schiff zurück und wiederholt den Vorgang, bis ihr einen tollen Build habt

Achtung: Das Cheaten ist von Housemarque bestimmt nicht vorgesehen. Es ist also gut möglich, dass der Zugang zum Debug-Menü demnächst mit einem Patch beseitigt wird. Beeilt euch, wenn ihr die Vorteile nutzen wollt.

Hier einige wertvolle Tipps zu Returnal:

Darum lohnen sich die Cheats

In manchen Spielen sind Cheats nur dafür gut, um ein wenig Spaß zu haben. In Returnal können sie euch jedoch das Leben retten. Wie Kollege Hannes in seinem Test zu Returnal schreibt, ist der Roguelike-Shooter eines der schwersten Spiele der letzten Jahre. Außerdem ist es nicht möglich, während eines Runs zu speichern. Wollt ihr das Spiel beenden, müsst ihr den Run abschließen oder euch töten lassen. Da kommen Cheats doch ziemlich gelegen, oder?

Werdet ihr die Cheats nutzen oder wollt ihr Returnal auch ohne Tricks besiegen?