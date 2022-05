Neben dem großen Days of Play Sale läuft im PlayStation Store gerade noch ein zweiter, nicht minder großer Sale, in dem ihr rund 1.000 Spiele für PS4 und PS5 für jeweils weniger als 20 Euro bekommen könnt. Die Angebote sind noch bis 1 Uhr morgens am 9. Juni gültig. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Falls ihr selbst die komplette Liste nach den günstigen Deals durchsuchen wollt, findet ihr diese hier:

Assassin’s Creed Origins

Mit Assassin’s Creed Origins hat die Reihe einen neuen Weg eingeschlagen: Das Kampfsystem wurde stark verbessert und Kämpfe wurden deutlich wichtiger, dafür treten Schleichen und Klettern etwas in den Hintergrund. Das komplexere Fortschrittssystem trägt zusätzlich dazu bei, dass sich Assassin’s Creed in Richtung eines Action-Rollenspiels im Stile von The Witcher 3 entwickelt. Was Origins vor allem anderen auszeichnet, ist aber seine riesige und interessante Open World: Diesmal werden wir ins antike Ägypten geschickt, wo wir viele beeindruckend inszenierte Sehenswürdigkeiten besuchen und die Bekanntschaft historischer Persönlichkeiten machen können. Falls ihr euch ein bisschen für das Szenario interessiert, lohnt der Kauf schon allein deshalb.

Metro Exodus

Im First Person Shooter Metro Exodus verbringen wir, anders als in den beiden Vorgängern, nicht mehr die meiste Zeit in finsteren Metro-Tunneln, sondern wagen uns an die Oberfläche. Mit dem Zug reisen wir quer durch Russland und erkunden weite, offene Gebiete in Wäldern und Wüsten sowie Schnee- und Sumpflandschaften. Unsere Mission ist dabei, einen nicht allzu verstrahlten und gefährlichen Platz zum Leben für unsere kleine Gruppe zu finden. Durch die vielen Details und Spuren früherer Bewohner, auf die wir auf unserer Reise stoßen, erzeugt Metro Exodus eine packende Endzeit-Atmosphäre. Ab und an gibt es aber auch noch die typischen Horrorpassagen in finsteren, engen Gängen, wie man sie aus Metro 2033 und Metro: Last Light gewohnt ist.

EA Family Bundle

Mit dem EA Family Bundle bekommt ihr gleich drei Spiele zum Spottpreis von 3,99 Euro: Der Puzzle-Platformer Unravel schickt euch mit dem niedlichen Wollknäuelfigürchen Yarny auf eine abenteuerliche Reise durch hübsche Landschaften. Plants vs. Zombie: Garden Warfare 2 ist ein knallbunter Multiplayer-Shooter, der trotz des im Grunde simplen Gameplays durch seine vielfältigen Klassen mit ihren völlig unterschiedlichen Fähigkeiten eine erstaunliche Spieltiefe besitzt. Das Rennspiel Need for Speed konnte uns im Test aufgrund seiner öden Open World und seiner schwachen Gegner-KI hingegen nicht vollständig überzeugen. Für einige Stunden macht es aber dennoch Spaß und zu diesem Preis ist es auf jeden Fall einen Blick wert.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Im Isekai-Rollenspiel Ni no Kuni spielen wir den Jungen Oliver, der in eine fremde Fantasy-Welt reisen muss, um seine Mutter zu retten. Dazu muss er zahlreiche Monster bekämpfen und einen bösen Zauberer besiegen. Dabei kann Oliver nicht nur auf die Hilfe seiner Gefährten zählen , die sich im unterwegs anschließen, sondern auch eigene magische Kräfte einsetzen, die er mit der Zeit entwickelt. Das Kampfsystem vermischt rundenbasierte Taktik mit Echtzeit: Wir können uns zwar frei bewegen, aber beim Auswählen einer Aktion friert die Zeit ein. Neben den Kämpfen müssen wir auch immer wieder Rätsel lösen, für die wir manchmal in Olivers Welt zurückkehren. Die Präsentation überzeugt durch einen hübschen, bunten Anime-Look.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Im Open World Shooter Ghost Recon Wildlands gehen wir in Bolivien auf Verbrecherjagd. Am meisten Spaß macht das gemeinsam im Online-Koop, wenn wir im Team einen Plan zur Erstürmung der Gangsterverstecke austüfteln, unser Vorgehen genau abstimmen und dann gemeinsam jubeln, wenn alles gelingt, oder gemeinsam fluchen, wenn durch unvorhergesehene Ereignisse alles schiefläuft. Allein lässt sich Wildlands zwar auch spielen, dann verliert es aber einiges von seinem Reiz. Mit Ghost Recon Breakpoint gibt es zwar inzwischen einen Nachfolger, der ist aber leider längst nicht so gelungen wie Wildlands, das über die Jahre hinweg noch stark verbessert wurde. Das Alter des Spiels ist in diesem Fall also sogar ein Vorteil.

Sonic Mania

Sonic Mania lässt sowohl das Spielgefühl als auch den Look der frühen Sonic-Spiele wieder aufleben. Tatsächlich ist es auf den ersten Blick kaum von den Klassikern zu unterscheiden, bei näherem Hinsehen fallen aber natürlich die höhere Auflösung, die vielen neuen Details und die viel flüssigeren Animationen auf. Zudem ist die höhere Framerate angesichts des rasanten Tempos des blauen Igels sehr wohltuend. Spielerisch wirkt Sonic Mania wie ein Best of der ersten drei Sonic-Spiele mit allen beliebten Charakteren und Fähigkeiten. Hier und da bringt es aber auch neue Ideen ein. Die Levels sind zum Teil ebenfalls bekannte Welten in neuer, hübscherer Form, wobei wir nun aber zum Beispiel auch Fähigkeiten aus Sonic 3 in Levels aus Sonic 1 einsetzen können.

Yakuza 6: The Song of Life

Yakuza 6: The Song of Life ist wie die vorhergehenden Teile der Reihe ein Open-World-Gangsterepos, das im Gegensatz zu GTA weniger auf Schusswaffen und vielmehr auf Nahkampf mit spektakulären Kombos setzt. Die in Tokio angesiedelte Spielwelt ist zudem deutlich kleiner, dafür aber sehr detailliert. Mit ihren zahlreichen popkulturellen Anspielungen und belebten Straßen fängt sie den Lebensstil der Großstadt sehr gut ein. Wie üblich gibt es auch wieder jene ebenso zahlreichen wie abgedrehten Minispiele, für die die Reihe berühmt ist. Die größte Stärke von Yakuza 6 ist aber letztendlich die komplexe und sehr gut erzählte Geschichte, die sich vor keinem Gangsterfilm zu verstecken braucht.

BioWare-Bundle

Mit dem BioWare-Bundle bekommt ihr die beiden epischen Rollenspiele Dragon Age Inquisition und Mass Effect Andromeda mit über 100 Stunden Spielzeit in einem Paket. Dragon Age Inquisition führt euch in eine riesige Fantasy-Welt mit insgesamt zehn abwechslungsreichen Gebieten. Dabei solltet ihr darauf achten, euch nicht gleich am Anfang in den idyllischen Hinterlanden in den unzähligen Quests und Nebenaufgaben zu verlieren. Mass Effect Andromeda lässt uns fremde Planeten erkunden, wobei wir auf feindselige Aliens und Ruinen untergegangener Kulturen stoßen. Das RPG musste zum Release für technische Mängel, etwa bei den Gesichtsanimationen, viel Kritik einstecken. Diese wurden inzwischen aber größtenteils behoben.

Outlast 2

In Outlast 2 übernehmen wir in First Person die Rolle eines Journalisten, der an einem abgelegenen Ort in Arizona den rätselhaften Tod einer Frau untersuchen soll. Dabei geraten wir jedoch schnell selbst in Lebensgefahr, weil wir die Anhänger einer gefährlichen Sekte gegen uns aufbringen. Wie schon im ersten Outlast können wir nicht kämpfen. Zu schleichen, wegzulaufen und uns zu verstecken ist deshalb die einzige Chance, am Leben zu bleiben. Eine große Hilfe ist dabei unsere Kamera, mit der wir eigentlich Beweise dokumentieren wollen, die uns aber durch ihre Nachtsicht auch bei der Orientierung in der Dunkelheit hilft. Auf unserer Flucht werden wir übrigens Zeuge einiger sehr harter Szenen, Outlast 2 ist eindeutig ein Spiel für Erwachsene.

My Friend Pedro

Im 2,5D-Shooter My Friend Pedro ballern wir uns auf Anweisung einer sprechenden Banane durch haufenweise Gegner. Die Story kann dabei zwar durchaus mit ein paar kreativen Einfällen punkten, ist aber trotzdem eher nebensächlich. Viel wichtiger ist das Gameplay mit seinen cool inszenierten Actionszenen. In diesen können wir mithilfe des Zeitlupeneffekts beispielsweise während eines Sprungs aus einem Fenster zwei Gegner gleichzeitig erledigen, bevor diese auch nur eine Chance haben zu reagieren. My Friend Pedro wirkt dabei oft wie ein gut choreographierter Film, nur das wir eben selbst die Kontrolle haben. Zur Abwechslung gibt’s hin und wieder auch mal ein kleines Rätsel oder eine Verfolgungsjagd.