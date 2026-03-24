Schlüssel in Crimson Desert bekommen: So kriegt ihr die verschlossenen Türen auf

Viele verschlossene Türen in Crimson Desert lassen sich ganz einfach öffnen. Ihr könnt Schlüssel entweder kaufen oder finden.

Samara Summer
24.03.2026 | 17:41 Uhr

Kliff kollidiert oft mit verschlossenen Türen. So bekommt ihr die Schlüssel. Kliff kollidiert oft mit verschlossenen Türen. So bekommt ihr die Schlüssel.

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Wumms! Womöglich prallt ihr in Crimson Desert auch regelmäßig mit voller Wucht gegen Dinge oder Personen. Oftmals gehören da verschlossene Türen dazu. Spannend fand ich dabei sofort, dass eine Bildschirmmitteilung bei vielen davon direkt suggeriert, dass ich sie mit den passenden Schlüsseln öffnen könnte. Und die sind tatsächlich gar nicht schwer aufzutreiben.

Schlüssel in Crimson Desert finden: An diesen Orten bekommt ihr sie

Zunächst müsst ihr wissen, dass sich viele Türen in der Spielwelt einfach mit "Generalschlüsseln" öffnen lassen. Soll heißen: Ihr müsst nicht den einen ganz bestimmten Schlüssel zum Badezimmer im Kloster von Hernan finden – als frei erfundenes Beispiel.

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Diese simplen Schlüssel findet ihr oft ganz zufällig, wenn ihr die Welt erkundet, gerade, falls euer Kliff kein moralisches Vorbild ist, sondern auch gerne mal lange Finger macht und auch in Sachen wühlt, die jemand anderem gehören. Ihr könnt die kleinen Türöffner an den unterschiedlichsten Stellen looten.

Ist euch das aber zu mühselig oder ihr wollt euch nicht zu sehr auf euer Glück verlassen, dann könnt ihr sie auch kaufen. Im Hinterhofladen beim Hintergassenhändler Grimrak in der Nähe der ersten Stadt Hernan schlagen sie pro Exemplar mit 30 Bronzemünzen zu Buche. Teuer sind sie also nicht gerade.

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Und hier findet ihr das zwielichtige Geschäft:

Screenshot Map

Screenshot In dem Laden gibt's noch mehr coole Sachen, vor allem diesen Stiefel, den ihr euch auf den Kopf setzen könnt!

Map Hier findet ihr ihn.

Aber Vorsicht: Drei Dinge solltet ihr beachten. Neben diesen Universaltüren, die ihr sehr häufig findet, gibt es auch einige, die eben doch einen ganz bestimmten Schlüssel erfordern. Außerdem könnt ihr jeden Generalschlüssel nur einmal verwenden und das führt uns wiederum zu einer ziemlich tückische Sache, die euch gerade dann ärgern dürfte, wenn ihr zuvor Geld für einen Schlüssel in die Hand genommen habt.

Mehr darüber lest ihr auf der nächsten Seite.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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