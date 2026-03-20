Crimson Desert: Diese Einstellungen solltet ihr sofort ändern - Grafik, HDR, Steuerung und Co.

Ihr braucht Unterstützung in den Optionen von Crimson Desert? Kein Problem!

Noch bevor ihr euer Abenteuer in Crimson Desert startet, lohnt es sich, die ein oder andere Option richtig einzustellen – etwa, um das bestmögliche Bild herauszuholen oder Steuerung und Kämpfe zu erleichtern. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.

Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Punkt springen wollt, haben wir hier eine Übersicht:

0:33 So vergrößert ihr euer Inventar in Crimson Desert

Autoplay

Grafikmodus auf den Konsolen

zu finden unter: Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Video

Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Video Empfehlung: PS5 / Xbox Series X bei 120 Hertz: Balance PS5 / Xbox Series X bei 60 Hertz: Qualität PS5 Pro: Leistung oder Balance



Wir raten normalerweise grundsätzlich immer zum Leistungsmodus mit 60fps, weil die Spielerfahrung unserer Meinung mehr von der flotteren Bildrate als von der zusätzlichen visuellen Qualität profitiert.

Während unserer ersten Tests mit den Konsolenversionen von PS5 und Xbox Series X zeigt sich der Performance-Modus aber von einer sehr unschönen Seite, da Crimson Desert nicht nur wirklich wesentlich schlechter aussieht, sondern auch die 60 Bilder nicht halten kann.

Wenn ihr über einen Bildschirm mit 120Hz und VRR-Unterstützung verfügt, ist aktuell der Balanced-Modus unsere Empfehlung. Der läuft gut und sieht auch um Welten besser aus. Ist das nicht der Fall, würden wir allerdings nur auf PS5 Pro zum Leistungsmodus raten und auf den Basis-Konsolen stattdessen den Qualitätsmodus wählen.

HDR

zu finden unter: Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Video

Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Video Empfehlung: An

HDR macht bei Crimson Desert einen gewaltigen Unterschied und sieht um Welten besser aus, als SDR. Wenn ihr also über einen HDR-Monitor/-TV verfügt, stellt sicher, dass die Funktion aktiviert ist.

Unter HDR-Einstellungen solltet ihr zudem noch die Werte überprüfen und anpassen. Beginnt damit, die maximale Helligkeit im Spiel an die Spitzenhelligkeit eures TVs oder Monitors anzupassen. Wichtig ist dabei, dass ihr nicht den generellen Max-Wert berücksichtigt, sondern stattdessen schaut, welchen "10%-Wert" euer Gerät erreicht.

Was ist der 10%-Wert und warum ist er wichtig? Im Kontext von HDR bezieht sich der 10%-Wert (oft als „10% Window“ bezeichnet) auf die Spitzenhelligkeit, die ein Display auf einer weißen Fläche ausgeben kann, die genau 10 % der gesamten Bildschirmfläche einnimmt. Da moderne Bildschirme (besonders OLEDs) ihre maximale Leuchtkraft oft nicht auf dem gesamten Display gleichzeitig aufrechterhalten können (wegen Hitzeentwicklung oder Strombegrenzung), ist dieser Wert der Standard für die Messung der realen HDR-Performance. Er gibt an, wie intensiv kleine, helle Highlights – wie etwa eine reflektierende Sonne oder eine Taschenlampe – im Vergleich zum restlichen dunkleren Bild dargestellt werden können. Wenn ihr wissen wollt, welchen 10%-Wert euer TV oder Monitor erreicht, könnt ihr unter anderem hier nach eurem Gerät suchen.

Die Einstellungen von Belichtung und Kontrast (Kontrast findet ihr außerhalb der HDR-Einstellungen über dem Punkt HDR) hängt stark von eurem Geschmack ab. Wichtig ist, dass ihr Helligkeit und Kontrast so miteinander ausgleicht, dass ihr tiefe Schwarztöne bekommt, aber trotzdem noch genug Details in der Spielwelt erkennt.

Die UI-Helligkeit könnt ihr ebenfalls nach Geschmack einstellen, auf OLED-Displays empfehlen wir aber, den Wert etwas nach unten zu schrauben, um das Panel so beim Schutz vor Burn-in zu unterstützen. Wir sind auf 25 heruntergegangen und empfanden die Zeit im Menü dadurch sogar etwas angenehmer.

Motion Blur und Partikeleffekte

Unschärfe Intensität

zu finden unter: Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Barrierefreiheit

Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Barrierefreiheit Empfehlung: 0

Auch die Unschärfe, die etwa bei schnellen Bewegungen entsteht, haben wir komplett abgeschaltet, weil das Bild dadurch viel klarer wird. Wenn ihr allerdings mit niedrigen Bildraten spielt (Qualität, 30 fps), kann der Effekt auch dabei helfen, dass sich das Spielen flüssiger anfühlt.

Qualität der Partikeleffekte

zu finden unter: Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Barrierefreiheit

Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Barrierefreiheit Empfehlung: 50

Die Welt von Crimson Desert ist voll mit Partikeleffekten. Ständig fliegen haufenweise Pollen, Blätter oder Funken durch das Bild. Das sieht schön aus, in der Standardeinstellung 100 fanden wir es aber dann doch etwas übertrieben. Auf 50 ist immer noch mehr als genug los, daher haben wir den Regler nach unten gedreht.

100 50

Kamera und Steuerung

Kamerabeschleunigung

zu finden unter: Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Eingabe

Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Eingabe Empfehlung: 70 (obere Option), 80 (untere Option)

Beim oberen Wert handelt es sich um die Drehgeschwindigkeit der Kamera mit dem Controller. Hier sind wir nach oben auf einen Wert von 70 gegangen.

Der untere Wert regelt, wie schnell die Kamera reagiert und auch hier sind wir noch etwas nach oben auf einen Wert von 80 gegangen. Wichtig ist aber, dass das keinen Einfluss auf die grundsätzlich gewichtige Steuerung von Kliff an sich hat. Ein noch höherer Wert kann dazu führen, dass sich der Unterschied zwischen der schnellen Kamera und den gemächlichen Bewegungen von Kliff etwas komisch anfühlt.

Drehung der fixierten Kamera

zu finden unter: Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Eingabe

Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Eingabe Empfehlung: Aus

Die wohl wichtigste Einstellung. Im Spiel gibt es zwei Möglichkeiten, Feinde per Lock-On mit der Kamera zu fixieren. Drücken wir auf dem Digipad nach unten, wird der normale Lock-On aktiviert.

Der funktioniert aber nicht so, wie wir ihn von anderen vergleichbaren Spielen gewohnt sind. Kliff behält zwar den Fokus auf sein Gegenüber, die Kamera bleibt aber nicht über seiner Schulter. Stattdessen versucht sie das Kampfgeschehen immer von oben und im Zweifelsfall mit viel Zoom-Out einzufangen.

Schaltet wir die oben genannten Option aber auf "Aus", funktioniert der Lock-On genau so, wie wir ihn aus den meisten anderen Spielen kennen und die Kamera bleibt dann über der Schulter unserer Spielfigur.

In Kämpfen gegen große Gruppen können wir dann einfach den Soft-Lock-On (L1) nutzen. Der ist wesentlich flexibler in puncto Kamera.

Wie das im Vergleich aussieht, seht ihr hier:

0:36 So bekommt ihr in Crimson Desert einen klassischen Lock On

Intensität des Kamerarüttelns

zu finden unter: Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Barrierefreiheit

Sonstiges/Optionen/Einstellungen/Barrierefreiheit Empfehlung: 0

Das Kamerarütteln soll das Bild – insbesondere in actiongeladenen Szenen – cineastischer erscheinen lassen und für mehr Dynamik sorgen. Das Gewackel lenkt uns besonders in Bosskämpfen aber auch ab. Wir empfehlen daher, es abzuschalten.

Auf der nächsten Seite widmen wir uns noch den Grafik-Settings auf dem PC.