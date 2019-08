Die Sims 4 bringt uns das Harry Potter-RPG, das wir nie bekommen werden

Die Sims 4 bekommt eine neue Erweiterung, die euch ins Reich der Magie entführt. Damit öffnen sich völlig neue Wege, eure Sims in die faszinierende Welt der Zauberei einzuführen. Insbesondere für Harry Potter-Fans dürfte die "Reich der Magie"-Erweiterung spannend sein.

Das Ganze sieht Hogwarts schon sehr ähnlich und ihr könnt offenbar jede Menge Dinge tun, die euch in Ermangelung eines richtigen Harry Potter-Spiels bisher verwehrt blieben.

Die Sims 4: Reich der Magie setzt die Zauberei-Tradition fort

Seit dem ersten Teil von Die Sims gibt es immer auch sehr kuriose Erweiterungen. Da bilden Zaubererinnen, Hexen und derlei mehr keine Ausnahme. Aktuell tummeln sich in Die Sims 4 bereits jede Menge fantastische Wesen wie Meerjungfrauen, Pflanzen-Sims, Aliens, Vampire, Geister und Skelette.

Perfekt für Harry Potter-Fans? Die neue Erweiterung namens Reich der Magie führt nun auch eine Art Zauberschule ein, die wohl nicht von ungefähr an Hogwarts aus Harry Potter erinnert. Eure Sims können mit dem DLC offenbar alles Mögliche anstellen:

Zaubersprüche lernen

Auf Besen reiten

Zaubertränke mixen

Kämpfe mit Zauberstäben

Beschworene Kreaturen, fliegende Bücher und vieles mehr dürfen natürlich auch nicht fehlen. Genau wie Umhänge, Gewänder, Accessoires und jede Menge Aufgaben, die es zu erledigen gilt.

Alternativ gibt es da natürlich auch noch das Pokémon GO-artige Mobile-Spiel Harry Potter: Wizards Unite. Das bleibt allerdings ziemlich hinter den Erwartungen und Hoffnungen der Fans zurück und bietet kein richtiges Harry Potter-RPG-Flair.

Harry Potter

Warum wir unbedingt ein Harry Potter-RPG brauchen

Diese Lücke könnte der neue Sims 4-DLC vielleicht schließen, selbst wenn er natürlich keine offizielle Harry Potter-Lizenz hat.

Die Reich der Magie-Erweiterung für Die Sims 4 erscheint am 10. September für PC und am 15. Oktober auf PS4 und Xbox One.

Freut ihr euch drauf oder spielt ihr lieber Harry Potter: Wizards Unite?

Die Sims 4: Strangerville - Screenshots ansehen