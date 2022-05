Wäre Skyrim real, könnten wir mit ner 1 Euro IKEA-Schüssel zum Mond fliegen

Wollen wir im echten Leben fliegen, so müssen wir dafür in der Regel ein teures Ticket für ein Flugzeug kaufen. Viel schöner wäre es doch, wenn wir einfach in eine unserer IKEA-Schüsseln hopsen und davonfliegen könnten. Das wäre bestimmt auch noch umweltfreundlicher. In der realen Welt bleibt das wohl ein Traum, aber in The Elder Scrolls 5: Skyrim ist es möglich, wie ein Reddit-Post zeigt.

Mit einer Schüssel fliegen

Darum geht es: Redditor Sambone38 teilt einen äußerst interessanten Clip: In der Dwemer-Ruine Mzulft springt der Spielercharakter in eine Schüssel und interagiert von dort aus mit dieser. Das klingt zunächst mal unspektakulär, bringt aber einen ziemlich unerwarteten Effekt mit sich.

Der Charakter beginnt auf einmal in die Lüfte zu steigen. Es sieht so aus, als würde er die Schüssel mit sich selbst darin aufheben und immer höher nach oben heben. Das führt im Endeffekt dazu, dass er fliegt - und zwar bis an die Decke der Ruine. Ein ziemlich cooles Fluggerät. Statt einer fliegenden Unterasse gibt es also die Flugschüssel.

Hier könnt ihr die Flugshow selbst bewundern:

Aber wie zur Hölle ist Sambone38 bitte auf diese Idee gekommen? Das erklärt der Skyrim-Fan in einem Kommentar: Offensichtlich ist das nicht der erste banale Haushaltsgegenstand, der zum Fliegen missbraucht wurde. Sambone38 hat zuvor ein Eimerflug-Video gesehen und daher den Test mit der Schüssel gewagt.

Selbstverständlich handelt es sich dabei um Glitches, die so im Spiel nicht vorgesehen sind - und falls ihr jetzt darüber nachdenkt, euch im echten Leben mal testweise auf eure Frühstücksschüssel zu stellen: Lasst es einfach!

Kennt ihr die lustigen Flug-Glitches schon und was haltet ihr davon? Denkt ihr, sie lassen sich sinnvoll für irgendetwas nutzen?