Sons of the Forest: Kelvin und Virginia sollen schlauer und hilfreicher werden

Virginia und Kelvin können euch in Sons of the Forest jetzt schon helfen, aber das wird wohl noch besser.

Sons of the Forest befindet sich aktuell noch in der Early Access-Phase. Das heißt, dass am Horror-Survival-Spiel noch gearbeitet wird, einige Features fehlen. Aber was genau da bis zum Release auf uns zukommt, wissen wir gar nicht so genau. Jetzt antwortet Entwicklerstudio Endnight aber endlich auf die drängendsten Fragen der Fans.

Sons of the Forest: Diese geplanten Änderungen verraten die Macher jetzt schon

Darum geht's: Bis zum Full Release des fertigen Spiels kann es bei Sons of the Forest noch dauern. Eigentlich wollten die Menschen hinter dem Spiel schon so weit sein, aber jetzt gibt es erst einmal nur den Early Access. Dementsprechend fehlt noch einiges, was geplant ist. Aber worum genau handelt es sich dabei?

1:56 Im dritten Trailer zu Sons of the Forest sehen wir neue grausige Mutationen

Jetzt wissen wir mehr: In einigen offiziellen Frage-Runden haben die Leute vom Endnight-Studio vielen Fans Rede und Antwort gestanden (via: YouTube). Dabei ging es oft auch um die beiden KI-Begleiter*innen Kelvin und Virginia. Im Zusammenhang damit gibt es gute Neuigkeiten:

"Große Pläne" für Kelvin & Virginia:

Kelvin soll im Lauf der Zeit noch mehr Aufgaben übernehmen können. Eine Idee drehe sich zum Beispiel darum, dass er eine Wand um die Basis bauen kann. Kelvin soll vielleicht auch selbstständig die Basis reparieren oder befestigen, wenn es nötig wird.

soll im Lauf der Zeit noch mehr Aufgaben übernehmen können. Eine Idee drehe sich zum Beispiel darum, dass er eine Wand um die Basis bauen kann. Kelvin soll vielleicht auch selbstständig die Basis reparieren oder befestigen, wenn es nötig wird. Virginias KI werde in Zukunft noch überarbeitet. Vor allem im Hinblick auf ihren Mut, wenn sie bewaffnet ist und abhängig davon, wie viele Feinde sie schon erledigt hat.

Mehr Story-Inhalte geplant:

Wer sich auf eine ausgefeiltere Hintergrund-Story wartet, wird wohl nicht enttäuscht. Es soll jede Menge Lore, Gegenstände, Zwischensequenzen und auch komplett neue Bereiche geben, die die Story von Sons of the Forest weiter auskleiden und voranbringen.

Wie sieht es mit einer Konsolenversion aus?

Eine ganze Menge Leute fragen konstant nach einer Version von Sons of the Forest für PS4 oder PS5 sowie Xbox. Darauf antwortet Endnight:

"Wir würden uns wirklich freuen, das Spiel nach der Early Access-Periode auf PlayStation und möglicherweise Xbox zu bringen, aber wir haben im Moment keine festen Pläne. Im Moment wollen wir einfach nur das beste PC-Spiel machen, das wir können."

Neue Gegenstände und Gegner

Bauen und Crafting: Viele Fans wünschen sich mehr Möglichkeiten zum Craften und auch, wenn es ums Bauen geht. Während es beim Crafting vielversprechende Andeutungen, aber keine konkrete Aussage gibt, soll es im Hinblick aufs Bauen in Zukunft definitiv Verbesserungen und Erweiterungen geben.

Gegner: Ja, Endnight arbeitet daran und mindestens ein neuer Gegner hat es wohl nicht rechtzeitig zum Early Access-Start geschafft. Der soll in Zukunft aber wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch eingeführt werden.

Wie findet ihr die Aussagen? Freut ihr euch auf die kommenden Inhalte oder reicht euch eigentlich auch das, was jetzt schon im Spiel ist?