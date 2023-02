Sons of the Forest: Schlitten craften und benutzen, so wird's gemacht

Ihr habt in Videos gesehen, wie andere Spieler*innen in Sons of the Forest spaßig mit einem Schlitten die schneebedeckten Berge herunterrutschen und wollt jetzt wissen, wo ihr das Wintersportgerät findet?

Hier gibt's den Schlitten: Ihr könnt den Schlitten am 3D-Drucker für stolze 1000 Druckerharz herstellen.

Wo finde ich einen 3D-Drucker? In der Spielwelt findet ihr insgesamt vier der Geräte. Wo genau sie sich befinden, haben wir für euch auf der Karte eingezeichnet. Der rot markierte 3D-Drucker befindet sich in der Nähe der Helikopter-Absturzstellen und ist so für die meisten von euch sicher am einfachsten zu erreichen:

Seid ihr noch recht frisch im Spiel und nutzt den 3D-Drucker zum ersten Mal, würden wir euch jedoch davon abraten die kostbaren 1000 Druckerharz in den Schlittenbau zu investieren. Um möglichst lange zu überleben, druckt euch lieber die Rüstung, craftet Pfeile für einen Bogen oder holt euch mit der Trinkflasche ein überaus nützliches Item.

So könnt ihr den Schlitten nutzen

Den Schlitten könnt ihr entweder an einem Abhang nutzen, um beispielsweise schnell vor Feinden zu fliehen, oder ihr nutzt ihn, um spaßig durch einen Fluss zu sausen.

So funktioniert er:

Rüstet den Schlitten im Inventar aus

Springt (Leertaste) und drückt im Springen die linke Maustaste

Zwar könnt ihr eure Schlittenfahrt mit WASD steuern, allerdings ist das Gefährt so schnell, dass es wahrlich kein Leichtes ist, die Kontrolle zu behalten.

Schon gewusst? Der Schlitten kann euer Leben retten

Das Wintersportgerät könnt ihr nicht nur nutzen, um vor Feinden zu fliehen. Habt ihr den Schlitten ausgerüstet und stürzt aus großer Höhe einen Abhang hinunter, könnt ihr ihn schnell mit der linken Maustaste ausrüsten und so jeglichen Fallschaden vermeiden.

Habt ihr euch den Schlitten direkt gecraftet oder erst andere, fürs Überleben weit wichtigere Gegenstände hergestellt?