Sons of the Forest: Diese interaktive Map ist perfekt für den Spielstart

Sons of the Forest entlässt euch direkt nach Spielstart in eine weitläufige Open World, in der es einiges zu entdecken gibt. Damit ihr zum Spielstart die wichtigsten Punkte übersichtlich an einem Ort findet, haben unsere polnischen Kollegen und Kolleginnen der Seite Gamepressure eine interaktive Map gebaut, die wir euch hier genauer vorstellen wollen und die euch hoffentlich hilft, zum Spielstart die Übersicht zu behalten.

Das zeigt die interaktive Map?

Camps

Höhlen

Kannibalen-Lager

Schaufel-Spots

Heli-Absturzstellen

Loot

Interessante Orte

Transmitter

Damit ihr die interaktive Map direkt aufrufen könnt, haben wir sie hier für euch eingebunden:

Perfekt für den Spielstart: Uns ging es in den ersten Spielstunden in Sons of the Forest so, dass wir uns zunächst eine Übersicht über die Gefahren auf der Insel machen mussten und zudem, um in der Geschichte voranzukommen, viele der Höhlen durchforsten wollten.

In ihnen findet ihr nämlich die für den Fortschritt im Survival-Spiel so wichtige Schaufel, mit der ihr Gräber aufbuddeln könnt:

Interaktive Map noch in Arbeit

Was ihr oben seht, ist die erste Version einer interaktiven Karte von Gamepressure, die wie erwähnt alles Wichtige zum Spielstart beinhaltet. In den kommenden Tagen und Wochen wird die Karte mit vielen weiteren Markierungen und Fundorten wichtiger Items versehen, die euch auf eurem weiteren Weg durch das Survial-Spiel helfen sollen.

Wollt ihr bereits jetzt eine Karte der Sons of-Community mit sämtlichen Fundorten angezeigt bekommen, hier der Link zu Mapgenie, auf der unter anderem Crafting-Gegenstände und verschiedene Tierarten zu finden sind.

GamePro-Umfrage zu Sons of the Forest

Um den Early Access-Start des The Forest-Nachfolgers ist ein enormer Hype ausgebrochen und blicken wir auf die zahlreichen positiven Bewertungen auf Steam, absolut zurecht. Daher wollen wir von euch in einer Umfrage zu Sons of the Forest wissen, wie euch das PC-Spiel aktuell gefällt und wo ihr noch Verbesserungspotential seht.