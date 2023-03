Sons of the Forest: Seilpistole finden und Seilrutsche bauen, so geht's

Die Seilpistole ist ein überaus nützlicher Gegenstand in Sons of the Forest. Mit ihr kommt ihr an zuvor unzugängliche Areale, indem ihr an Seilen in der Welt langrutscht oder euch sogar eure eigenen Seilrutschen baut. Wo ihr die Seilpistole findet und wie ihr eigene Seilrutschen baut und benutzt, erklären wir hier.

Fundort der Seilpistole auf der Map

Wie viele andere nützliche Gegenstände im Spiel versteckt sich auch die Seilpistole in einer Höhle. Diese spezielle Höhle findet ihr im Westen der Map nahe des Fundortes für den ersten 3D-Drucker. Zwar versperren euch Bretter den Eingang, aber ihr könnt sie problemlos mit einer Waffe zerschlagen.

Hier findet ihr die Seilpistole:

Bereitet euch gut vor, ehe ihr die Höhle betretet! Euch erwarten hier einige starke Feinde. Neben der üblichen Ausrüstung wie Essen, Trinken und einer Taschenlampe solltet ihr euch also auch mit Medizin, Granaten und einer starken Waffe wie dem Katana eindecken.

Diesen Weg müsst ihr durch die Höhle nehmen:

Haltet euch im ersten großen Raum links, bis ihr zu einem Durchgang kommt und folgt ihm.

Hebt darin die Zeitbombe bei einer der Leichen auf und werft sie auf den Mutanten, der den Gang blockiert.

Folgt dann dem Weg, bis ihr zu einer Gabelung kommt. Nehmt die linke Abzweigung.

Bei der nächsten Gabelung nehmt ihr die rechte Abzweigung. Am Ende des Weges liegt die Seilpistole.

Hier könnt ihr das gespannte Seil nutzen, um die Höhle zu verlassen.

Hier könnt ihr euch den Weg auch im Video ansehen:

Seilrutsche bauen und benutzen

Mit der Seilpistole könnt ihr nicht nur vorhandene Ziplines entlang rutschen, sondern auch eigene Seilrutschen bauen. Allerdings braucht ihr dafür erst einmal Materialien in Form von Zipline-Seilen. Die bekommt ihr, indem ihr Seile und Haken kombiniert.

Haken bekommen in Sons of the Forest

Haken könnt ihr nicht in der Welt finden. Sie lassen sich lediglich mit dem 3D-Drucker herstellen und benötigen 100ml Druckerharz.

An diesen Orten könnt ihr 3D-Drucker finden. Die rot umkreiste Stelle erreicht ihr am einfachsten. (Bildquelle Map: mapgenie.io/)

Seile finden in Sons of the Forest

Seil könnt ihr im Spiel nicht herstellen. Ihr könnt die Ressource aber an bestimmten Stellen in der Spielwelt einsammeln. Ihr findet es in Kisten nahe eurer Absturzstelle, in feindlichen Camps, in Höhlen, am Rand von Klippen oder am Strand. Hier lohnt es sich besonders nahe Schiffswracks oder Leichen zu suchen.

So setzt ihr Seilrutschen: Habt ihr die Zipline-Seile, könnt ihr problemlos in der Welt eigene Seilrutschen setzen. Zielt dafür mit der Seilpistole einfach auf den gewünschten Start- und Endpunkt und feuert sie jeweils ab. Mit der E-Taste könnt ihr die Seilrutsche dann entlangrutschen.

Sobald ihr die Seilpistole habt, solltet ihr euch außerdem die Schaufel in Sons of the Forest holen.