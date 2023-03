Sons of the Forrest: So erreicht ihr das geheime Ende

Virginia spielt beim dritten alternativen Ende von Sons of the Forest eine wichtige Rolle.

Sons of the Forest bietet aktuell drei verschiedene Möglichkeiten, die Story zu beenden. Zwei davon sind relativ einfach zu erreichen: Ihr müsst euch am Schluss zwischen den beiden Varianten entscheiden. Aber es gibt noch ein drittes Ende, das viele vielleicht gar nicht kennen. Das liegt daran, dass es einfacher zu verpassen ist und ihr dafür schon vor dem Schluss einiges tun müsst. Was genau, lest ihr hier.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Sons of the Forest bietet noch ein drittes, etwas versteckteres Ende rund um Virginia

Darum geht's: Um Sons of the Forest, den aktuell wohl gehyptesten Horror- und Survival-Titel überhaupt. Der Early Access-Start liegt seit Kurzem hinter uns und einige Spieler*innen erreichen bereits das Ende. Dabei werden sie vor die Wahl gestellt und können in der Regel zwischen diesen beiden Varianten wählen.

Fliegt mit dem Heli weg: Ihr entkommt von der Insel, zusammen mit Kelvin , falls der noch lebt. Dafür gibt es die Errungenschaft "Fought Demons".

Ihr entkommt von der Insel, zusammen mit , falls der noch lebt. Dafür gibt es die Errungenschaft "Fought Demons". Bleibt auf der Insel: Schnappt euch wieder den Rucksack und lasst den Heli ohne euch davon fliegen. Dafür gibt es dann den Erfolg "Fighting Demons".

Es gibt aber auch ein 3. Ende: Wenn ihr euch ausreichend mit Virginia angefreundet habt, kann euch die dreiarmige und dreibeinige Mutantin ebenfalls begleiten. Ihr fliegt dann gemeinsam mit ihr im Heli weg und die Cutscene deutet sogar eine Art Romanze zwischen euch an. Das entsprechende Achievement dazu heißt "Chivalry Is Not Dead".

Das müsst ihr dafür tun: Um das Ende mit Virginia erleben zu können, müsst ihr der Person natürlich erst einmal begegnet sein. Aber zusätzlich muss sie euch wohl auch noch vertrauen – und selbstverständlich auch noch am Leben sein.

Trefft Virginia und freundet euch mit ihr an.

Sucht Virginias Kleid und gebt es ihr, ihr findet es in einem Bunker .

. Baut ihr einen Unterschlupf, zum Beispiel eine simple Hütte samt Schlafplatz.

Gebt ihr einen GPS-Tracker. Den findet ihr bei "Team B" (hier gibt's eine interaktive Map).

Stattet Virginia mit einer Waffe aus: Pistole oder Shotgun kommen in Frage.

Wird Virginia von Kannibalen entführt, müsst ihr sie vor den Fieslingen retten.

Wo ihr Virginia selbst begegnen könnt und wie ihr ihr Kleid findet, erfahrt ihr in diesem GamePro-Beitrag:

Sollte Virginia aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen völlig überraschend durch euer Zutun gestorben sein, müsst ihr nicht verzagen. Wenn ihr nicht davor zurückschreckt, an euren Spielstand-Dateien herumzudoktern, findet ihr hier eine Anleitung, wie ihr Virginia wiederbeleben könnt.

Habt ihr das vollständige Vertrauen Virginias erlangt, müsst ihr nur noch darauf achten, dass sie ganz am Ende der Story in eurer Nähe ist. Stellt sicher, dass sie da ist, wenn ihr die finale Höhle betretet und entscheidet euch am Schluss nicht für den Rucksack, sondern für den Helikopter – tadaaa! Ihr fliegt mit Kelvin, Virginia und dem Milliardär zurück in die Zivilisation.

Wie findet ihr die drei möglichen Enden von Sons of the Forest? Glaubt ihr, da kommen noch mehr dazu?